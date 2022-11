Vandalisme au mont Gleason

Selon le responsable des communications de la station de ski, Julien Benoît-Simard, un module du parc à neige, des poteaux et des boîtes de raccordement électrique ont entre autres été vandalisés.

Des panneaux d’arrêt situés à proximité, dans le quartier résidentiel Le Hameau, ont aussi été ciblés par les malfaiteurs.

La direction de la station de ski exhorte les responsables des méfaits à faire preuve de civisme et à ne pas récidiver.

On n'a pas porté plainte. On va prendre ça sur nos épaules, mais le message qu'on veut vraiment lancer, c'est un appel à la bienveillance, aussi sensibiliser. En début de saison, ce n'est pas agréable de se faire vandaliser. Ça va être du temps et de l'argent pour nous à réparer tout ça pour être prêt pour la saison , explique Julien Benoît-Simard.

Avec les informations de Jean-François Dumas