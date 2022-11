Le Manitoba investit 200 M$ pour recruter 2000 professionnels de la santé

En compagnie des responsables de l'organisme Doctors Manitoba, Heather Stefanson assure que cet investissement sera accompagné d’un plan d’action qui vise à alléger le fardeau des employés dans le système de santé.

Il s'agit notamment d'offrir plus de soutien en matière de santé mentale pour lutter contre l'épuisement professionnel du personnel de santé, de mettre en place plus d'incitatifs financiers aux candidats de l'extérieur de la province qui envisagent de s'installer au Manitoba et de faciliter les efforts de recrutement.

Cette annonce survient deux semaines après que l’organisme Doctors Manitoba a publié un rapport soulignant le manque crucial de médecins dans la province.

Nous sommes encouragés de voir que le gouvernement du Manitoba adopte plusieurs des recommandations que nous avons soumises pour recruter et retenir plus de médecins , dit la présidente de Doctors Manitoba, la Dre Candace Bradshaw.

Plus de détails à venir.