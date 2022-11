Le Manitoba investit 200 M$ pour recruter 2000 professionnels de la santé

En compagnie des responsables de l'organisme Doctors Manitoba, Heather Stefanson assure que cet investissement sera accompagné d’un plan d’action qui vise à alléger le fardeau des employés dans le système de santé.

Toutefois, la province n’a pas donné d’échéance pour l’atteinte des objectifs du plan.

Une feuille de route en trois piliers

Le plan d’action du gouvernement s’appuie sur la rétention, la formation et le recrutement des employés de la santé.

Dans le premier pilier, la province souhaite mettre l’effort pour soutenir le personnel de la santé et lutter contre l’épuisement professionnel.

Selon la ministre de la Santé, Audrey Gordon, ce pilier est le premier et le plus important pilier pour assurer la rétention des quelque 40 000 employés de la santé dans la province.

Cette étape du plan d’action permettra aussi d’assurer que les employés sont soutenus afin d’offrir de meilleurs services aux Manitobains, peut-on lire dans le communiqué.

En plus de mettre fin aux heures supplémentaires obligatoires chez le personnel, le Manitoba offrira des incitatifs financiers pour des heures de travail supplémentaires pendant les fins de semaine. Cet incitatif aura une durée de vie de deux ans, soit jusqu’à la fin de la convention collective.

La province créera aussi un nouveau poste dédié seulement au travail le week-end.

C’est la bonne chose à faire, le respect commence par l’écoute et on a entendu les préoccupations des employés de première ligne , lance la ministre Audrey Gordon.

Le deuxième pilier vise à offrir des programmes de formation aux infirmières et aux infirmiers nouvellement diplômés, à ceux qui reviennent sur le marché du travail dans leur domaine et ceux issus de l’immigration.

Finalement, l’étape de recrutement consiste à réduire le nombre d’obstacles pour inciter les employés de la santé, venant d’ailleurs, à venir pratiquer au Manitoba.

Au total, il y a une trentaine d’initiatives que la province souhaite mettre en place pour renforcer le système de santé de la province.

La ministre de la Santé promet de soutenir financièrement les cliniques qui choisissent d'élargir leurs heures d'ouverture le soir et la fin de semaine.

La ministre Audrey Gordon promet de travailler avec Doctors Manitoba pour renforcer les pratiques des médecins au Manitoba et améliorer l'accès aux soins primaires.

La province va également de l'avant avec la recommandation de Doctors Manitoba de créer un carrefour centralisé où les travailleurs de la santé peuvent se connecter pour obtenir des conseils sur des cas complexes.

Le plan prévoit de mettre en contact les travailleurs de la santé des régions rurales et éloignées avec des médecins spécialistes en médecine d'urgence, dans l'espoir de réduire les transferts vers les hôpitaux des grandes villes.

Le Manitoba veut également couvrir les frais de permis d’exercice de tous les professionnels de la santé autorisés pendant deux ans et ajouter plus d'agents de sécurité dans les hôpitaux.

Un plan d’action bien accueillie

Cette annonce survient deux semaines après que l’organisme Doctors Manitoba a publié un rapport soulignant le manque crucial de médecins dans la province.

Nous sommes encouragés de voir que le gouvernement du Manitoba adopte plusieurs des recommandations que nous avons soumises pour recruter et retenir plus de médecins , dit la présidente de Doctors Manitoba, la Dre Candace Bradshaw.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson accueille favorablement cette annonce.

Les infirmières savent résoudre les problèmes, et nous sommes impatients de développer et de voir la mise en œuvre de nouvelles mesures efficaces pour résoudre les nombreux défis en ce qui a trait aux ressources humaines dans la santé , mentionne-t-elle dans un communiqué.

Elle admet cependant que les résultats ne se feront pas en une nuit, soulignant qu’il s’agit d’un premier pas positif pour le système de santé.

Même son de cloche du côté de l'Association des professionnels de la santé du Manitoba.

Cependant, le président de l'Association qui représente plus de 7000 membres au Manitoba, Jason Linklater regrette le manque de détails dans le plan d’action de la province pour retenir les milliers de professionnels paramédicaux qui sont actuellement en première ligne et dont les salaires sont gelés depuis près de cinq ans.

Il ajoute que les paramédicaux au rural, les technologues de laboratoire et d'imagerie diagnostique et plusieurs autres prennent une retraite anticipée pour s’installer dans une autre province ou choisissent une autre profession où le salaire est plus élevé.