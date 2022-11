Le collège Cambrian inaugure de nouvelles installations autochtones

Wiidokaaziwin, qui était anciennement une salle de théâtre, servira à la fois de classe, de salle de réunion et d’espace communautaire pour la population étudiante, où sera tenu des cérémonies et des ateliers sur les traditions autochtones.

La salle a été conçue avec l’appui financier d'Anmar Mechanical, en se basant sur la roue de médecine traditionnelle et ses quatre couleurs.

Wiidokaaziwin est un espace pour partager qui rassemble les sept principes de la vie, soit l’humilité, la bravoure, l’honnêteté, la sagesse, la vérité, le respect et l’amour, de manière respectueuse et inclusive , a expliqué dans un communiqué le directeur du Centre Wabnode, Ron Sarazin.

On y trouve également une table circulaire au centre, qui représente l’inclusivité et l’équité que promulgue la vision des peuples autochtones, et une collection d'œuvres d’art d’anciens étudiants du collège et des tenues de cérémonie données par des aînés de la côte de la Baie James.

À l’entrée, le collège a installé deux statues de bois fabriquées par le sculpteur autochtone William Bondy, qui montrent deux parents tenant leurs enfants.

L'artiste autochtone William Bondy est natif de la Première Nation de Wikwemikong. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Une sculpture en acier créée par une artiste de la Première Nation de M’Chigeeng sera éventuellement suspendue au plafond.

Une promesse respectée

Ces initiatives sont essentielles dans le maintien des promesses qu’a fait le collège aux étudiants autochtones selon son président, Bill Best.

Nous avons promis dans notre plan stratégique et notre protocole d’éducation autochtone de fournir des espaces d’apprentissage où il est possible de célébrer, respecter et nourrir la culture et les croyances autochtones , a-t-il raconté par communiqué.

« Nous avons l’intention de respecter cette promesse et ceci est la prochaine étape. » — Une citation de Bill Best, président du collège Cambrian

Angèle Chartand, ancienne étudiante de la Première Nation de Pikwakanagan et présidente du Cercle des étudiants autochtones du collège, est de l’avis que la culture autochtone a davantage sa place sur le campus depuis quelques années.

Le collège Cambrian a également des installations à l'extérieur pour faciliter la tenue de feux sacrés. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Les étudiants qui viennent à Cambrian seront excités d’avoir cet espace, juste pour se sentir chez soi , dit-elle.

Cet aspect communautaire est ce qui, selon elle, ouvrira la porte aux gens qui ne sont pas autochtones et qui souhaitent venir poser des questions et apprendre sans être jugés.

Un programme pour alléger la pression

Le collège lance aussi un nouveau programme de soutien pour étudiants autochtones en partenariat avec son Centre de services pour autochtones Wabnode et l'entreprise Anmar Mechanical.

Le nouveau programme s'adresse particulièrement aux étudiants autochtones souhaitant faire carrière dans l'industrie minière.

Ceux et celles dans leur deuxième ou troisième année d’études ou inscrits à un programme d’études supérieures qui soumettent leur candidature au programme peuvent recevoir des bourses allant jusqu’à 8000 $. Elles peuvent servir à couvrir des frais de scolarité, administratifs ou de logement.

La bourse peut également permettre de payer un voyage par semestre pour que l’étudiant visite ses proches ou sa communauté natale.

C’est extrêmement généreux , souligne l’étudiante en mécanique industrielle Geneviève McIntosh, qui est native du Grand Sudbury.

Geneviève McIntosh est membre de la Première Nation Fisher River Cree au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Je vais être capable de travailler un peu moins. Je pourrai me concentrer un peu plus sur mes études et être capable d’accomplir mes tâches.

Selon Julie Roy, une comptable d’Anmar Mechanical, le programme s’agence bien avec les objectifs de recrutement de l'entreprise.

C’est quelque chose que nous avions hâte de faire puisque ça peut inspirer les communautés autochtones à venir à l’école ici. Ça peut aussi nous permettre de trouver des travailleurs , affirme-t-elle.

Avec les informations d'Aya Dufour