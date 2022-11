Les filiales de la Légion royale canadienne, le cœur des communautés rurales

La Légion de cette communauté de pêcheurs et d’agriculteurs, située à 80 km au nord-ouest de Winnipeg, est la seule filiale métisse au pays. La municipalité rurale compte environ 1300 personnes.

L’un d’eux, Paul Belair, est un habitué de la Légion depuis 25 ans. J’aime ça parce que ce n’est pas aussi tassé que les autres endroits, c’est un peu plus paisible, explique-t-il. Dans un petit village, il n’y a pas beaucoup de places où aller.

La filiale de Saint-Laurent se trouve au long de l'autoroute numéro 6, une principale artère nord-sud au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Si Paul Belair a la Légion à cœur, c’est aussi parce que son père s’est battu durant la Deuxième Guerre mondiale. Cette année, il a d’ailleurs créé un mur d’honneur pour la Légion, avec les photos d’une centaine d’anciens combattants de Saint-Laurent et une œuvre d’art en bas-relief.

Paul Belair a créé ce mur d’honneur, avec les photos d’une centaine d’anciens combattants de Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Le père de Paul Belair se trouve parmi les camarades , sur le mur.

La fierté créée par ces anciens combattants est l’une des clefs du succès de cette filiale, selon la secrétaire-trésorière, Colleen Sanderson. Je crois que ça rassemble la communauté, les vétérans sur notre mur d’honneur. Pour beaucoup de monde, c’est leur famille là-haut , explique-t-elle.

La secrétaire-trésorière de la Légion, Colleen Sanderson, et la présidente, Marion Furey. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

La présidente, Marion Furey, ajoute que le fait d’être l’unique filiale métisse est aussi une source de fierté. Mais cette fierté et le service aux anciens combattants n’étaient pas suffisants pour assurer la survie de l’établissement.

Comme de nombreuses filiales de communautés rurales, la Légion de Saint-Laurent a dû se tourner vers le bingo, les tirages « Chase the ace », les tournois de billard ou encore le karaoké. Un gros lot de plus de 140 000 $ au « Chase the ace », l’an dernier, a renfloué les coffres de la Légion et mené à l’inscription de nombreux nouveaux membres.

Un gros lot de plus de 140 000 $ au « Chase the ace » l’an dernier a renfloué les coffres de la Légion de Saint-Laurent et mené à l’inscription de nombreux nouveaux membres. Les cartes de ce tirage sont encadrées sur le mur de l'établissement. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Nous devions prendre ce tournant pour survivre, explique Marion Furey, reine autoproclamée du bingo. Nous tentions d’encourager les jeunes à venir soutenir la Légion.

Colleen Sanderson est plutôt une adepte du billard. En dressant la liste de ses petits-enfants, elle note que de plus en plus de jeunes sont devenus membres de l’établissement.

Une trentaine de personnes ont participé au bingo le 9 novembre. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Pour la première fois en 30 ans, le nombre de membres augmente

C’est une tendance que le président national de la Légion royale canadienne, Bruce Julian, observe au pays. Après un long déclin et la perte de 20 filiales pendant la pandémie de COVID-19, les filiales locales semblent avoir réussi à se réinventer.

La Légion de Saint-Laurent est située dans un ancien hôtel, d'où ses grands espaces. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Pour la première fois en 30 ans, la Légion royale canadienne a enregistré une augmentation du nombre de ses membres. Celle-ci se chiffre à 5 %, ce qui représente environ 32 000 nouveaux membres.

Un tiers des nouveaux membres ont moins de 40 ans, selon le président de l’organisation. Bruce Julian estime que cette réussite s’explique en partie par une simplification des inscriptions, qui peuvent désormais se faire en ligne.

La Légion de Saint-Laurent est l'unique filiale métisse au pays. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Nous sommes vraiment sûrs que nous pouvons devenir une institution qui est plus acceptante, qui montre plus de diversité, d’égalité et d’inclusion , ajoute Bruce Julian.

Membre de la Légion depuis plus de 40 ans, il appartient à une filiale dans un village du sud-est de l'Ontario qui compte un millier de personnes. Cela a toujours été le centre de la communauté, des mariages, des enterrements, des anniversaires. C’était vraiment la seule salle dans la communauté , explique-t-il.

Entre 30 et 65 personnes participent chaque semaine au bingo. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Lorsque la Légion est encore là, elle devient le centre de la communauté. Les églises sont parties, les écoles ont fermé, alors il est important pour les légions de faire un pas vers l’avant et de combler cette lacune , poursuit Bruce Julian.

C’est le secret du succès, à cette époque. Si tu peux construire une relation entre la communauté et la filiale, la filiale ne tombera jamais à l’eau parce qu’elle aura toujours l’appui de la communauté , conclut-il.