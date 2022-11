Plus d’espace sollicité dans les refuges après que 2 hommes sont morts gelés

Des organismes demandent au gouvernement de la Saskatchewan d’augmenter les espaces dans les refuges après que deux hommes ont perdu la vie à cause du froid enregistré pendant la fin de la semaine dernière.

Le corps gelé d’un homme a été retrouvé dimanche tout près de l’église City Centre Church par la police de Saskatoon. Son identité n’a cependant pas été révélée.

Le même jour, la police de Prince Albert a découvert le corps sans vie de Wallace Bird, 52 ans, tout près d’un commerce sur la rue 15 est.

Les températures enregistrées dimanche dernier étaient de -17,9 °C à Saskatoon et de -11,5 °C à Prince Albert.

Selon le bureau du coroner, la Saskatchewan a recensé 146 morts liées au froid entre 2007 et 2017.

Des besoins grandissants à Prince Albert et Saskatoon

La directrice générale du YCWA de Prince Albert, Donna Books, affirme qu’il est important que des abris soient disponibles pour les personnes vulnérables pendant l’hiver, car les conditions climatiques peuvent leur être fatal.

Pour l’instant, il n’existe pas de refuge pour hommes ou des abris permanents pour les personnes itinérantes à Prince Albert.

Donna Books affirme que les choses doivent changer.

« Au-delà du fait que nous ne voulons pas que des gens meurent de froid, il est important d’avoir des abris permanents ou les gens ont des lits chaque soir et ont accès à des services qui sont à leur disposition tout au long de l’année. » — Une citation de Donna Books, directrice générale du YCWA de Prince Albert

Du côté de Saskatoon, le Conseil tribal de Saskatoon (STC) offre déjà 75 lits d’urgence aux personnes vulnérables et compte aussi agrandir l’espace au sein de son centre de bien-être.

Le chef du STC , Mark Arcand, affirme cependant qu’il existe déjà une liste d’attente de personnes qui souhaitent accéder à des lits offerts par l’organisme.

« Je pense que nous faisons face à une crise et que cette crise va tout le temps exister si nous ne mettons pas tous la main à la pâte pour assurer que des services nécessaires sont dispensés au cours de l’année. » — Une citation de Mark Arcand, chef du Conseil tribal de Saskatoon

Le gouvernement provincial a annoncé mardi que plus de soutien financier sera alloué aux refuges cet hiver.

Il compte donner 800 000 dollars à des organismes communautaires pour répondre aux coûts saisonniers et 900 000 $ pour inclure 60 espaces de plus dans les refuges à Prince Albert, Saskatoon et Regina.

Avec les informations de Yasmine Ghania