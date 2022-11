Enquête sur le décès d’Olivier Bruneau : au jury de délibérer

Jeudi s’est amorcée la dernière journée d'audience dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite du décès d’Olivier Bruneau sur un chantier de construction à Ottawa. Les derniers témoins ont été entendus et c'est maintenant au jury de délibérer.

Au terme de cette onzième journée d'audience, le jury a commencé ses délibérations.

Le Gatinois de 24 ans travaillait au fond d’une excavation de neuf étages de profondeur sur le chantier de la tour de condos Icon, du promoteur immobilier Claridge Homes, le 23 mars 2016. Il a été écrasé par un morceau de glace de 56 kg qui s’est détaché d’une des parois de l’excavation.

On a rappelé au jury que le but n'était pas de déterminer la responsabilité criminelle mais plutôt de s'entendre sur la chronologie et sur le récit des événements. D'ailleurs, 16 témoins ont été entendus pour aider les jurés dans cette tâche fastidieuse.

Olivier Bruneau et sa femme Katia avaient la vie devant eux et une foule de projets avant la mort d'Olivier. Photo : gracieuseté

Les quatre membres du jury devront déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un homicide. Ils ont également été invités à formuler des recommandations afin d'éviter qu'un drame pareil se reproduise.