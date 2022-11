Des milliers d’hectares de prairie achetés pour conserver l’écosystème manitobain

Conservation de la nature Canada (CNC) affirme avoir acheté l'une des plus grandes parcelles privées de prairie à herbes hautes au Manitoba, marquant ainsi le début d'une campagne de conservation de milliers d'hectares de l'un des écosystèmes terrestres secs les plus rares au monde.

Le domaine Lake Ranch, dans le sud de la région d'Entre-les-Lac, entre le lac Winnipeg et le lac Manitoba, représente près de 2700 hectares d'un écosystème manitobain emblématique et menacé, mentionne l’organisme à but non lucratif de lutte pour la protection des espaces naturels au Canada.

Le terrain, situé dans la municipalité rurale de Woodlands, est presque dix fois plus grand que la forêt Assiniboine de Winnipeg, et sa taille est équivalente aux trois quarts de la taille du parc provincial Birds Hill, à un tiers de la taille de la ville de Brandon et à deux tiers de la taille de la ville de Steinbach, estime l’organisme, créé en 1962.

Plus de 112 espèces d'oiseaux, dont 11 oiseaux de rivage, ont été observées à cet endroit et sur les lacs adjacents. La région abrite également plusieurs espèces menacées inscrites sur la liste fédérale ou provinciale, dont le pipit de Sprague et le goglu des prés, précise le communiqué de l’organisme.

CNC indique que cet achat marque le début d'une campagne en faveur des prairies du Manitoba qui, comme l'espère l’organisme, permettra de conserver des milliers d'hectares de l'écosystème au cours des cinq prochaines années.

L'organisme mentionne qu'il a acheté le terrain qui appartenait au groupe allemand Lake Ranch. Ce dernier souhaitait transformer les prairies en une réserve écologique, mais il a reconnu que l’organisme canadien était capable de le faire.

Le projet a bénéficié d'un soutien financier, dont 1,4 million de dollars provenant du programme de conservation du patrimoine naturel du gouvernement fédéral, précise le communiqué.

L'entreprise allemande qui a vendu le terrain a également fait don de plus de 20 % de la valeur de la propriété.

Conservation de la nature Canada veut maintenant recueillir un montant de 25 millions de dollars.

Le terrain sera une zone de conservation accessible qui fera participer les résidents, offrira des possibilités d'écotourisme et rapprochera les visiteurs de la nature.