Des nanotransporteurs d’ADN pour livrer des doses précises de médicaments

Les tests effectués sur des cellules et des modèles animaux se révèlent prometteurs.

S’inspirer de la nature

Dans son travail, le professeur Vallée-Bélisle étudie les nanostructures et les nanomachines mises au point par les organismes vivants, un peu à l’image de blocs Lego nanoscopiques.

Dans la circulation sanguine, il y a plusieurs protéines dont le rôle est en grande partie de transporter d'autres molécules , indique en entrevue le professeur.

« Par exemple, l'oxygène ne se promène pas librement dans le corps. Il est transporté par une protéine, l'hémoglobine, qui est un transporteur optimisé par la nature pour relâcher dans l'organisme la bonne concentration d'oxygène au bon moment. » — Une citation de Alexis Vallée-Bélisle, Université de Montréal

La médecine moderne utilise également des nanotransporteurs pour livrer des médicaments depuis des dizaines d’années déjà, mais ils sont loin d’être aussi efficaces que ceux observés dans la nature.

Ces nanotransporteurs font surtout appel aux phospholipides, des acides gras à tête chargée qui forment des liposomes […] c’est-à-dire des assemblages moléculaires qui ressemblent à de petites gouttelettes de graisse contenant le médicament , explique Alexis Vallée-Bélisle.

Ces liposomes ne permettent toutefois pas de mesurer la concentration des médicaments et de l’ajuster au besoin, si bien que la concentration de médicament relâché dans le temps par ces véhicules peut varier grandement d’un patient à l’autre.

Il y aussi des comprimés à libération prolongée qui permettent d’espacer les prises de médicament en assurant une libération continue pendant une période donnée. Des cachets d’aspirine, par exemple, peuvent être pris aux quatre heures et d’autres aux 12 heures. Ils ont des modes de dégradation différents en raison d’un petit gel protecteur autour des comprimés qui diminue la vitesse d’ingestion dans l'estomac ou les intestins, mais ce n’est pas très précis , note le professeur.

De plus, des facteurs comme la prise d’un repas ou les différences métaboliques individuelles peuvent mener à des vitesses d’absorption et à des variations de concentration des médicaments dans le sang d’un patient à l’autre.

« D’ordre général, pour l'aspirine, ça ne dérange pas beaucoup, parce que ce n’est pas très toxique. Mais pour des médicaments chimiothérapeutiques dont le but est de tuer des cellules, ça devient très critique. » — Une citation de Alexis Vallée-Bélisle, Université de Montréal

Le dosage n’est pas optimal dans plusieurs traitements contre le cancer. Certains patients reçoivent des doses insuffisantes qui réduisent l'efficacité et peuvent entraîner une résistance aux médicaments, et d’autres reçoivent des doses trop importantes qui causent des effets secondaires.

Quand l’ADN livre des médicaments

Cette réalité a mené Alexis Vallée-Bélisle et ses collègues à mettre au point des nanostructures s’inspirant de systèmes biologiques qui, eux, réussissent à contrôler et à maintenir la concentration idéale de biomolécules dans le corps.

Pour y arriver, le professeur Vallée-Bélisle a utilisé son matériel de prédilection, l’ADN, dont la structure est étonnamment plus simple à prédire. C’est le matériel avec lequel je travaille pour valider mes idées, pour inventer des trucs , s’enthousiasme le professeur.

Le synthétiseur d’ADN du Laboratoire de biosenseurs & nanomachines d’AlexisVallée-Bélisle. Les petites bouteilles brunes en bas contiennent, chacune, un des quatre nucléotides (lettres) composant l’ADN (A,T,G ou C) avec lesquels les chimistes synthétisent les transporteurs d’ADN. Photo : Université de Montréal/Amelie Philibert

Des nanotransporteurs d’ADN avaient déjà été décrits dans la littérature scientifique, mais l’équipe montréalaise a mené le concept un peu plus loin.

On a réalisé que n'importe quelle molécule qui interagit avec une autre molécule peut potentiellement en changer les caractéristiques chimiques , indique le professeur.

« Revenons à l'oxygène et à l'hémoglobine. Quand l’oxygène est chimiquement lié à l’hémoglobine, il n’est plus dangereux. Il ne va plus aller oxyder des molécules et créer des radicaux libres (ce qui peut augmenter le risque de cancer, notamment). L’oxygène ainsi transporté est tout à fait sans danger pour l'organisme. » — Une citation de Alexis Vallée-Bélisle, Université de Montréal

C’est à partir de ce simple constat – selon lequel n'importe quel transporteur moléculaire pouvant se lier à un médicament pourrait en principe en neutraliser la toxicité – que le chercheur et ses collègues ont pensé avoir trouver le moyen d’injecter de fortes doses de médicament sans que celui-ci soit dangereux.

« Si on optimise la force de l'interaction entre le transporteur et le médicament, on peut même programmer la concentration libre du médicament. » — Une citation de Alexis Vallée-Bélisle, Université de Montréal

Le principe de base de cet effet, nommé Principe de Le Chatelier, est bien connu en chimie, mais aucun transporteur de médicaments ne fonctionne de cette manière , s’étonne le professeur.

C’est particulièrement étonnant quand on pense que le maintien d’une concentration optimale d’un médicament dans le sang est un défi majeur de la médecine.

Le nanotransporteur à base d'ADN peut transporter et livrer des concentrations précises de médicaments. Sur l'image, les nanotransporteurs de la doxorubicine, un médicament utilisé en chimiothérapie, peuvent également être attachés à des biomolécules spécifiques pour sa distribution. Ici, on voit un nanotransporteur (blanc) attaché à l'albumine (rose), la protéine du sang la plus abondante, pour maintenir la doxorubicine (bleu clair) dans la circulation sanguine. Photo : Monney Medical Media/Caitlin Monney

Une machine microscopique

C’est Arnaud Desrosiers, étudiant au doctorat et premier auteur de l'étude, qui a conçu les deux transporteurs d'ADN : l'un pour la quinine, un antipaludéen, et l'autre pour la doxorubicine, un médicament couramment employé pour traiter le cancer du sein et la leucémie.

Dans une première série d’expériences, l’équipe montréalaise a donc traité des cellules cancéreuses à l’aide du nanotransporteur d’ADN jumelé à de la doxorubicine.

L’équipe a ainsi confirmé que ces transporteurs artificiels peuvent être facilement programmés pour livrer et maintenir une concentration précise de médicament.

Ces travaux menés sur les cellules ont aussi permis d’établir que ces transporteurs peuvent servir de réservoir de médicament pour prolonger l'effet du médicament et minimiser le nombre de doses nécessaires pendant le traitement. Mieux encore, ils peuvent être dirigés vers des parties du corps où le médicament est le plus nécessaire.

Au fur et à mesure que le médicament est éliminé par l’organisme, le transporteur se charge aussitôt de relâcher de nouveaux médicaments en maintenant leur concentration libre à la valeur optimale.

« Tant que le médicament était lié au transporteur, nous n’avons pas observé de toxicité. » — Une citation de Alexis Vallée-Bélisle, Université de Montréal

Les nanotransporteurs d’ADN ont ensuite été testés chez la souris.

Certaines souris, qui ont été traitées uniquement avec le médicament, présentaient une dégénérescence cardiaque. Celles qui avaient reçu le médicament avec les nanotransporteurs ne présentaient pas ce type de problèmes , relève le Pr Vallée-Bélisle.

En outre, ces expériences ont montré que les souris traitées à la doxorubicine avec des nanotransporteurs d’ADN ont maintenu une fois plus longtemps le médicament dans leur sang.

Elles présentaient une moins grande cardiotoxicité et étaient aussi en meilleure santé générale. Elles prenaient même du poids normalement comme les souris saines.

Ces travaux ont montré la grande polyvalence des nanotransporteurs d’ADN, si bien que les chercheurs pensent qu’ils pourront un jour être utilisés pour livrer avec précision un large éventail de molécules thérapeutiques.

Encore des tests nécessaires chez la souris

La prochaine étape est de s’attaquer vraiment à des cancers , poursuit le chercheur.

« Des tests doivent maintenant être menés sur des tumeurs de souris et même des modèles de tumeurs humaines insérés dans des souris. » — Une citation de Alexis Vallée-Bélisle, Université de Montréal

L’objectif des chercheurs est maintenant de prouver que ces nanotransporteurs, qui permettent de maintenir une concentration précise d’un médicament durant la durée d’un traitement, augmentent également le taux de survie tout en diminuant les effets secondaires du traitement.

Une révolution médicale en devenir

On se met vraiment à rêver! Si on est capable de mettre une dose 10 fois ou 100 fois plus grande d’un médicament et que le transporteur maintient l’équilibre et diffuse la dose parfaite dans le temps vers les tumeurs, cela améliorerait considérablement les traitements et réduirait ses effets secondaires , s’enthousiasme le Pr Vallée-Bélisle.

Le professeur ajoute que la grande programmabilité des chimies de l'ADN et des protéines permet également d’espérer que ces nanotransporteurs pourront être utilisés dans la livraison de nombreuses molécules thérapeutiques, dont des dizaines de médicaments déjà connus.

On devra ainsi refaire des dizaines d’études cliniques pour déterminer la dose optimale constante qui devra être livrée pour chaque médicament , note le professeur qui estime que de nombreux médicaments abandonnés en raison de problèmes de dosage et d'effets secondaires pourront être reconsidérés.

Reste que la mise en marché d’un premier médicament lié à de petits transporteurs d'ADN n’est pas pour demain. Mais Alexis Vallée-Bélisle rêve déjà au premier médicament qui naîtra de cette approche. D’ici là, il devra emprunter le long chemin des essais cliniques et de sa mise en marché. Une route qui reste parsemée de nombreux défis, tant sur le plan scientifique que sur le plan financier.

Le détail de ces travaux est publié dans la revue Nature Communications (Nouvelle fenêtre) (en anglais).