Le 2 novembre 2022, CBC/Radio-Canada annonçait la fermeture de son bureau à Pékin, entraînant une interruption de notre couverture journalistique en Chine. Depuis plus de quatre décennies, nos correspondantes et correspondants nous ont relaté, en français et en anglais, les mutations vécues par la société chinoise. Voici une sélection de leurs reportages au cours des deux premières décennies de présence du diffuseur public canadien dans le pays le plus peuplé de la Terre.