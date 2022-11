Un an après les inondations, Abbotsford tente toujours de se protéger de crues futures

Le samedi 13 novembre 2021, Chris Kitt revient chez lui en roulant sur la digue qui entoure la station de pompage de Barrowntown, au nord d'Abbotsford.

J'ai vu des glissements de terrain dans la carrière de pierres toute proche, et le niveau d'eau autour de la pompe était plus élevé que jamais , se souvient-il.

Au cours des jours suivants, la rivière Sumas, gorgée d'eau de pluie, rompt la digue qui protège les fermes de la prairie Sumas, à 6 kilomètres de chez Chris Kitt.

C'est à ce moment-là qu'on est passé en mode défense , explique-t-il. La prairie était inondée et la station de pompage tournait à plein régime. Donc, c'était le temps pour nous de nous regrouper et de voir comment on pouvait aider.

Chris Kitt, Patrick Raines, Cam Raines et Doug Kasper posent devant la station de pompage de Barrowtown qu'ils ont contribué à sauver. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms/CBC

Les héros de Barrowtown

Chris Kitt et ses voisins deviennent ensuite les héros de Barrowtown. Pendant dix jours, 18 heures par jour, ils protègent la station de pompage avec des moyens de fortune, l'empêchant de se faire inonder. Leurs efforts fonctionnent : après plusieurs jours, les pompes arrivent à drainer l'eau excédentaire de la rivière Sumas et la rejeter vers le fleuve Fraser.

Cette station de pompage a montré ses limites l'an dernier, et Henry Braun, qui était maire d'Abbotsford à l'époque, milite depuis pour qu'une deuxième station, plus puissante, soit installée pour pomper, cette fois, les eaux du fleuve Fraser en cas de crue.

Cette station remplacerait les vannes de Barrowntown, qui deviennent inutiles en cas de crues simultanées de la rivière Sumas et du fleuve Fraser.

Une nouvelle infrastructure coûteuse

Pour installer une station de pompage ici, c'est une facture de 800 millions de dollars , explique l'ancien maire Braun. C'est essentiel pour la protection de notre communauté de fermiers.

Au moment de céder son poste au nouveau maire d'Abbotsford, le 7 novembre, Henry Braun était encore en négociations avec la province et le fédéral. Or, aucun engagement financier n'a été pris jusqu'à présent.

Le plan complet voté par la Ville d'Abbotsford  (Nouvelle fenêtre) pour prévenir de telles inondations dans le futur s'élève à plus de 2 milliards de dollars.

L'ancien maire d'Abbotsford Henry Braun demande qu'une deuxième station de pompage vienne remplacer les vannes de Barrowtown. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Henry Braun reconnaît néanmoins que la situation s'est améliorée depuis l'an dernier. Je ne suis pas inquiet, mais je reste préoccupé , dit-il. On est dans une meilleure situation qu'avant l'inondation, parce que nos digues ont été rehaussées d'un demi-mètre, sur 7 kilomètres en amont.

La digue principale qui avait été rompue par la rivière Sumas est aussi en train d'être réparée, avec une aide financière de la province de 1,6 million de dollars. Après des réparations provisoires depuis un an, les travaux définitifs devraient s'achever fin novembre.

Malgré cela, une étude menée en 2015 pour la province et soumise au comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts a montré que 87 % des digues de la région du bas Fraser sont en mauvaise condition.

Une carte montre le réseau de digues autour de la Ville d'Abbotsford. Photo : Radio-Canada

La prairie Sumas était un lac

La reconstruction des digues identiques à celles existantes n'est pas la bonne solution selon Kees Lokman, professeur adjoint à l'Université de Colombie-Britannique et directeur du projet de recherche Living with Water.

Reconstruire pour maintenir le statu quo, cela veut dire qu'on va voir plus d'inondations dans le futur , croit-il. On ne peut pas simplement se fier aux digues pour empêcher les inondations.

« L'eau a une mémoire. Elle veut se rendre dans les endroits que nous avons occupés. » — Une citation de Kees Lokman, professeur adjoint à l'Université de Colombie-Britannique

Une partie de la prairie Sumas était recouverte par un lac en 1864. Photo : Radio-Canada

La prairie Sumas était un lac bordé de plusieurs villages de la Nation Sumas, avant d'être asséché en 1924. Aujourd'hui, c'est la zone agricole la plus fertile au pays. Depuis l'inondation de novembre 2021, des voix s'élèvent, notamment au sein des Premières Nations, pour évacuer une partie de la prairie et laisser des zones libres en cas d'inondations.

De son côté, Chris Kitt, qui habite la région depuis 15 ans, attend plus d'investissements pour sécuriser la prairie face aux futurs risques.