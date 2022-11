Festival Toboggan : la Ville de Québec donne 475 000 $

La Ville de Québec conclut une entente avec BLEUFEU et verse une subvention de 475 000 $ pour son évènement Toboggan qui soulignera le Nouvel An.

De cette somme, 427 500 $ sortira du budget 2022 du Bureau des grands événements et 47 500$ de son budget 2023.

En plus de ce montant, la Ville fournira des services municipaux gratuits pour une valeur maximale de 160 000 $ et l'achat de biens et services jusqu'à hauteur de 110 000 $.

Une édition 100 % gratuite

La troisième édition du festival débutera le 28 décembre dès 17 h sera gratuite. Le secteur de la Grande Allée ainsi que le parc de la Francophonie seront aménagés spécialement pour l'occasion. Ambiance musicale, DJ et la grande roue seront de retour.

Le spectacle du 31 décembre aura lieu lui à la place de l'Assemblée-Nationale, puisque la place George V est toujours en travaux. Une programmation musicale et des feux d'artifice sont prévus.

BLEUFLEU dévoilera la programmation complète d'ici les prochaines semaines.