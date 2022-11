Saints Martyrs sort l’album Mythologie de dernier recours

Réalisé par le groupe rock beauceron Navet Confit, l’album Mythologie de dernier recours ne suit pas les standards. D’une pièce à l’autre, on se retrouve dans des univers complètement discordants. Ici, le groupe déjoue les codes en mélangeant l'électro dance, le black metal, le punk hardcore, la ballade romantique et la pop.

Appuyé par trois musiciens et un chanteur (Souffrance, Chee Huahua, Frère Foutre et Matricule C-51), l’album Mythologie de dernier recours est une suite logique dans le répertoire du quatuor art-punk.

L’album est plus brutal que le band n’a jamais été, mais il est aussi plus lyrique , explique Sébastien Delorme, le guitariste et l'un des membres fondateurs du groupe.

Pochette de l'album Mythologie de dernier recours Photo : Gracieuseté Saints Martyrs

Ce qui est le plus étonnant à l’écoute de cet album, c’est qu’on prend plaisir à se laisser porter dans cet univers et on apprivoise petit à petit ce mélange des styles. On sent qu’il y a un langage pragmatique à cet album, une recherche de profondeur qui se ressent aussi dans les textes.

Il y a des influences d’Alain Bashung pour la voix au niveau des textes, dans la déclamation. Nick Cave aussi, on a des cordes et des influences féminines , ajoute Sébastien Delorme.

La pièce la plus marquante de l'album reste sans aucun doute Minotaure, enregistrée avec Lou-Adriane Cassidy. Joliment arrangée, cette pièce monte tranquillement en intensité.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

La trame narrative de l’album est alimentée par des sujets universels comme l’amour, la toxicomanie ou la lutte pour l’avenir. Les paroles, écrites par Frère Foutre (Mathieu Bédard) expriment des sentiments tourmentés et le sens que l'on veut donner à l'avenir.

« Il y a souvent l'idée d'un personnage qui parle. Nos spectacles ont toujours une dimension théâtrale [...] Les textes libèrent l'énergie du désespoir. » — Une citation de Frère Foutre (Mathieu Bédard)

Plusieurs autres artistes ont participé aux chansons de l’album : Rox Arcand (Enfants sauvages), Keith Kouna, Xarah Dion, Martin Poulin-Légaré (CRABE), Jean-Michel LV (Pure Carrière, Le Pantoum) et Rémy Bélanger de Beauport.

Avec Ceci n’est pas, on plonge dans un punk-rock... qui tire vers le métal.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Saints Martyrs lance officiellement son album au Pantoum le 11 novembre, avant de le présenter au bar-spectacle l’Escogriffe à Montréal le 12 novembre.