Le maire de Vancouver juge peu utile le rapport de la police sur le filet social

Selon Ken Sim, le rapport préliminaire de la police  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponses, et la Ville ne devrait pas se fier aux données qui y sont avancées.

« Je ne pense pas que ce soit une initiative très utile. Il est difficile de remonter à la source des chiffres donnés dans ce rapport. » — Une citation de Ken Sim, nouveau maire de Vancouver

Avancer des chiffres sensationnels et trompeurs, cela ne va pas contribuer à renforcer les services [donnés aux résidents vulnérables de Vancouver] , a déclaré pour sa part Mike Farnworth.

Le ministre de la Sécurité publique dit qu'il est préférable de discuter avec les intervenants du milieu social plutôt que de répandre de tels chiffres. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Le rapport de la police soutient que les services d’aide sociale et communautaire qui sous-tendent le filet de sécurité sociale de la Ville coûtent environ 5 milliards de dollars par année, ce qui reviendrait à 7200 $ par résident selon le document.

Ce montant prend en compte les budgets de la police et les services de pompiers, et inclut des prestations d’aide sociale gouvernementales régulières, telles que les pensions de retraite.

L’analyse, menée par une compagnie albertaine nommée HelpSeeker Technologies, met l’accent sur la part importante que représenteraient les organismes de charité du Downtown Eastside dans ce que coûte le filet de sécurité sociale.

Selon le rapport, Vancouver arriverait en tête de la liste des villes canadiennes ayant la plus grande concentration de services d’organismes de charité.

Le conseiller municipal Pete Fry craint que ce rapport ne stigmatise un peu plus le quartier Downtown Eastside et qu'il ne soit utilisé pour justifier de futures réductions des services.

De plus en plus de personnes sont en situation de précarité dans le quartier du Downtown Eastside, selon la police (août 2021). Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Avec ce rapport, la police de Vancouver a dit vouloir plus de coordination et de responsabilisation ainsi qu'une vue d’ensemble pour atténuer la crise sanitaire et sécuritaire du Downtown Eastside.

La méthodologie du rapport a été vivement critiquée, notamment par des analystes et universitaires.

Certains ont aussi vu dans le geste de la police une initiative plus politique que scientifique, compte tenu de l'élection récente de Ken Sim et de son intention d'embaucher 100 nouveaux policiers, ainsi que de l'arrivée du nouveau premier ministre, David Eby, à la tête de la province.