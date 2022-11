Un médecin hygiéniste poursuit l’Université Queen’s pour libelle au sujet de la pandémie

Le médecin hygiéniste intérimaire du comté de Haldimand-Norfolk poursuit l'Université Queen's et le directeur de la Faculté de médecine pour des déclarations « malveillantes, condescendantes et diffamatoires » formulées à son endroit. Le montant qu'il réclame s'élève à 600 000 $, selon des documents de cour dont Radio-Canada a obtenu copie.

Le Dr Matthew Strauss explique que la façon dont l'Université Queen's et le Dr Stephen Archer l'ont traité à la suite de ses commentaires sur la COVID-19 l'a obligé à démissionner du poste qu'il occupait au sein de l'établissement, après un congédiement qu'il qualifie d' implicite .

À en croire l'avis de poursuite, le Dr Stephen Archer, qui était jusqu'à récemment le superviseur du Dr Strauss à la Faculté de médecine de Queen's, l'aurait constamment réprimandé pour avoir critiqué en public les mesures de la santé publique au sujet de la COVID-19.

Aucune des allégations du Dr Strauss n'a été prouvée devant un tribunal et aucune date d'audience n'a été fixée pour entendre la cause, puisque sa plainte a été déposée devant la Cour supérieure de l'Ontario le 20 octobre.

Les documents de cour du Dr Matthew Strauss dont Radio-Canada a obtenu copie. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Selon les documents de cour, les faits reprochés contre le Dr Archer et l'Université Queen's se seraient déroulés d'août à octobre 2020, puis de décembre 2020 à février 2021, pour les propos du Dr Strauss sur les réseaux sociaux et dans la presse.

Il y est notamment écrit que le ton et la teneur des communications du Dr Archer ont bouleversé le Dr Strauss et l'ont rendu anxieux au point de prendre congé de son programme de doctorat.

Le Dr Strauss soutient qu'il a été congédié de manière implicite lorsqu'on lui a fait savoir que son contrat ne serait pas renouvelé comme prévu jusqu'au 30 juin 2022.

Il affirme qu'il a été accusé d'agir de manière dangereuse et trompeuse , de mettre en danger des patients par sa conduite et de faire des commentaires publics inexacts et de la désinformation .

Le Dr Steve Archer est au centre des allégations du Dr Matthew Strauss dans un avis de poursuite de 22 pages. Photo : Steve Archer/Twitter

Le Dr Strauss ajoute que le Dr Archer a fait fi de sa liberté d'expression et de sa liberté d'enseignement et qu'il l'a menacé de révoquer ses privilèges ou a insinué que son permis de pratique risquait d'être suspendu s'il continuait à exprimer ses opinions au sujet de la COVID-19.

Il dit que le Dr Archer a sapé son autorité et sa crédibilité de médecin et de journaliste scientifique et qu'il a fait l'objet de harcèlement continuel , à l'écrit comme à l'oral, de sa part et de la part d'autres membres du personnel de l'université.

Un long parcours professionnel

Les documents montrent que le Dr Strauss a travaillé à l'Université Queen's en tant que professeur adjoint de médecine de juillet 2019 à novembre 2021.

Il a aussi été généraliste en médecine interne et spécialiste de l'unité de soins intensifs à l'Hôpital général de Kingston.

Il était auparavant professeur clinique adjoint à l'Université McMaster de Hamilton de 2015 à 2020 et directeur médical aux soins intensifs de l'Hôpital général de Guelph d'octobre 2016 à juillet 2019.

Il écrit en outre des articles scientifiques dans plusieurs quotidiens comme le Hamilton Spectator ou le National Post.

Le Dr Strauss était employé contractuel à l'Université Queen, à Kingston, où il était aussi inscrit au doctorat. Photo : (Michelle Allan/CBC)

Dans son avis de poursuite, le Dr Strauss cite notamment un courriel du Dr Archer, qui lui rappelle qu'il a été embauché à Queen's comme médecin et non comme journaliste .

Le Dr Strauss conclut qu'il se sent humilié et que sa réputation a été grandement entachée, lorsque le Dr Archer l'a traité de médecin incompétent et sans éthique , d' homme immature et malhonnête et de partisan de Donald Trump .

Il affirme pourtant que son évaluation professionnelle annuelle en mars 2021 fait mention d'une performance entièrement positive , malgré les critiques dont il a fait l'objet et qu'il n'a jamais reçu de réprimande de la part de l'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario.

Il ajoute que ces événements pèsent lourd sur sa vie privée, ses revenus et ses perspectives d'emploi. Il dit qu'il éprouve depuis son départ de Queen's de l' anxiété , du stress et de la douleur émotionnelle .

L'Ordre des médecins et chirurgiens de l'Ontario dit qu'il n'a aucun dossier pour inconduite au sujet du Dr Strauss. Photo : Google Street View

Le Dr Strauss ne nous a pas accordé d'entrevue sur l'avis de son avocat, David Elmaleh.

Me Elmaleh écrit dans un courriel que le Dr Strauss croit fermement à la liberté d'enseignement aux échanges d'idées, particulièrement celles qui touchent l'intérêt public comme la réponse des autorités à la pandémie .

L'Université Queen's réplique qu'elle est au courant de la poursuite, mais qu'elle n'a reçu encore aucun avis, si bien qu'elle n'a pas encore déposé les documents de sa défense devant les tribunaux.

Elle se refuse en outre à tout commentaire, puisqu'il s'agit d' un litige aux ressources humaines de l'établissement.

Dans un courriel, l'Ordre confirme pour sa part que le Dr Matthew Strauss n'a jamais été traduit devant un comité disciplinaire.

Le médecin hygiéniste n'en est pourtant pas à sa première controverse.

Il a déclaré dans le passé sur les réseaux sociaux qu'il préférait donner la COVID-19 à ses enfants plutôt qu'un Joyeux Festin avant d'assurer l'intérim à la santé publique du comté de Haldimand-Norfolk en septembre 2021.

Christine Elliott a été ministre de la Santé dans le premier mandat du gouvernement Ford en Ontario. Photo : The Canadian Press / Cole Burston

Plus tôt la même année, il a écrit des articles d'opinion pour critiquer le port du masque obligatoire, les mesures de confinement et la vaccination.

Dans une entrevue à CBC datée de septembre 2021, le Dr Strauss explique qu'il a depuis mis de l'eau dans son vin au sujet de ses déclarations, lorsque des députés libéraux ont demandé à la ministre de la Santé de s'opposer à son embauche.

Toujours selon CBC à ce sujet, une porte-parole de la ministre Christine Elliott avait déclaré que la nomination du Dr Strauss ne nécessitait pas une approbation ministérielle, parce qu'il n'occupe le poste de médecin hygiéniste que de façon intérimaire.

La porte-parole avait rappelé que le conseil d'administration de la santé publique de Haldimand-Norfolk n'a pas cherché à le recruter de façon permanente.