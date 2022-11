Cette année, les garagistes de l’Outaouais manquent de pneus et de main-d’œuvre

Chaque année, les garagistes québécois doivent traverser une course contre la montre pour installer les pneus d’hiver de leurs clients avant la date obligatoire du 1 er décembre. Mais cette saison, il manque de pneus et de main-d'œuvre en Outaouais.

Les garagistes ne le cachent pas : ils sont nerveux. L’angoisse se fait sentir.

On a un problème de main-d'œuvre et d’installateurs. On est obligés de ralentir un peu la cadence , convient le copropriétaire de Garage Mécanique Galarneau, Yves Galarneau.

La situation est sérieuse au point où il a dû faire des choix, en refusant des clients. Les véhicules qui sont trop lourds, on ne les prend pas parce qu’on a pas assez de main-d'œuvre. On veut préserver ce qu’on a.

Yves Galarneau admet qu'il a dû refuser des clients. Photo : Radio-Canada

Un autre mécanicien rencontré par Radio-Canada craint davantage le manque de pneus. Ce n’est pas évident. Il y a certaines grosseurs spécifiques plus difficiles à avoir , confie le propriétaire de Monsieur Mécanique R.D. Régis Dumouchel.

Il y a des pneus qu’on recevait par conteneur, qui est maintenant cinq ou six fois plus cher, alors le prix des pneus a monté , explique-t-il.

Régis Dumouchel est le propriétaire de Monsieur Mécanique R.D. Photo : Radio-Canada

M. Dumouchel assure qu’il fait ce qu’il peut pour accommoder tous ses clients, mais il faut être chanceux pour trouver rapidement un rendez-vous. Son agenda est presque complet jusqu’au 1er décembre.

Pour l’instant, l’horaire d’Yves Galarneau n’est pas aussi condensé en raison de la température clémente, qui a incité beaucoup d'automobilistes à attendre avant de prendre leur rendez-vous.

On est capables d’en prendre un certain nombre. Parfois, quand il y a des gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous, on appelle des clients [sur la liste d’attente].

Malgré le manque de pneus et de main-d'œuvre, la loi ne change pas : les pneus d'hiver sont obligatoires dès le 1er décembre. Photo : Radio-Canada

Aucune marge de manœuvre

Au Québec, tous les automobilistes doivent s’assurer que leur véhicule soit muni de pneus d’hiver du 1er décembre au 15 mars. C’est obligatoire.

Une porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Josée Bouchard, a rappelé les conséquences auxquelles s’exposent les contrevenants. C’est une infraction, et ils peuvent recevoir un constat de 200 $ plus les frais.

Compte tenu du contexte de la pénurie de pneus et de main-d'œuvre, est-ce que les automobilistes pourront bénéficier d’une certaine marge de manœuvre? Absolument pas. C’est une question de sécurité , tranche Mme Bouchard.

Josée Bouchard est porte-parole du Service de police de la Ville de Gatineau Photo : Radio-Canada

Au-delà de la crainte de faire une entorse à la loi, il y a aussi un enjeu de sécurité publique.

Changer ses pneus d’hiver, c’est plus sécuritaire pour vous, mais ça l’est aussi pour tous les usagers de la route, donc les autres automobilistes, mais aussi les cyclistes et les piétons.

Pour les Ottaviens, il n'est pas obligatoire d'installer ses pneus d'hiver. Cependant, le gouvernement ontarien le recommande pour des questions de sécurité.

Avec les informations de Mohamed Tiéné