Î.-P.-É. : de plus en plus d’insulaires ont besoin d’aide pour chauffer leur maison

L'Armée du Salut dit qu'un plus grand nombre de personnes ont besoin d'aide cette année, et l'hiver n'est même pas commencé.

Le prix du litre de mazout joue du yoyo ces dernières semaines. Il est passé de 1,97 $ le 5 novembre à 2,20 cents le 8 novembre, puis est redescendu à 1,95 $ le 10 novembre, un prix trois fois plus élevé qu'il y a deux ans à la même période.

Remplir une cuve de 800 litres coûte aujourd'hui 1563 $, contre 583 $ il y a deux ans.

Même si l'hiver n'est même pas commencé, le programme de chauffage domestique, financé par la province de l'Île-du-Prince-Édouard et administré par l'Armée du Salut, est de plus en plus sollicité.

Le nombre de personnes qui viennent demander de l'aide pour le chauffage domestique est le double, voire le triple de ce qu'il était les années précédentes , estime le lieutenant John Burton, de l'Armée du Salut.

John Burton, à droite, est lieutenant à l'Armée du Salut de Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Ce programme propose un versement de 1000 $ par année, sous certaines conditions : ne pas dépasser un certain seuil en matière de revenus, être dans une situation d'urgence en ce qui concerne le chauffage et ne pas bénéficier de l'aide sociale. L'argent peut être utilisé pour payer tout type de chauffage : mazout, bois, électricité, granules de bois ou propane.

John Burton s'inquiète quand il entend les récits de personnes qui postulent à cette aide provinciale, parce qu'elles doivent choisir entre la nourriture et le paiement de leur facture de chauffage, ou l'achat de mazout .

« C'est terrible. » — Une citation de John Burton, Armée du Salut

La situation dramatique dans laquelle se trouvent certaines personnes face aux coûts du chauffage ne surprend pas Joe Byrne, président de l'institut Cooper.

Il évoque l'inflation galopante et le nombre élevé de personnes en situation de pauvreté dans la province.

Ce groupe-là, il n’a pas la capacité de faire [face] au taux d'inflation , croit-il.

Le gouvernement insulaire a annoncé, le 1er novembre, une aide exceptionnelle d'un budget total de 58 millions de dollars, afin d'aider les habitants à affronter la hausse des prix.

Les personnes ayant un revenu net de 100 000 $ et moins recevront un versement unique de 500 $. Les couples et les parents de famille monoparentale recevront pour leur part 1000 $. Ceux dont le revenu net est supérieur recevront un paiement au prorata.

Joe Byrne est président de l'Institut Cooper, un organisme basé à Charlottetown dont la mission est la justice sociale. Photo : Radio-Canada / Marika Bellavance

Selon le premier ministre Dennis King, il s'agirait du plus important programme d'aide financière de l'histoire de la province, mais Joe Byrne estime qu'il est mal conçu.

Il y a des groupes qui ont besoin d'une aide particulière, immédiate, pour cet hiver , s'inquiète-t-il.

« C'est pas vrai que tout le monde a besoin de 500 $. » — Une citation de Joe Byrne, Institut Cooper

Joe Byrne ajoute que 500 $, ce n'est pas assez pour remplir une cuve de mazout.

Le responsable associatif évoque une vraie crise . La réponse pour le gouvernement doit être de dépenser l'agent avec une cible beaucoup plus réduite, dédiée aux gens parmi nous qui ont le plus besoin d'aide , détaille-t-il.

L'aide provinciale s'étend sur une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Les personnes qui ont touché cet aide l'hiver dernier ne peuvent donc pas y prétendre cet automne, alors qu'elles sont dans une situation plus délicate en raison de la hausse des prix.

Dans les cas extrêmes, nous ne les renvoyons pas , rassure John Burton. Selon les fonds que nous avons dans nos propres proches à l'Armée du Salut, et selon leurs besoins, nous les aiderons. Mais il y a des cas où nous devons dire : "Désolé, pouvez-vous attendre au 1er janvier?" Parce qu'au 1er janvier, tout se réinitialise et ils peuvent avoir leur 1000 $ à nouveau, ce qui est merveilleux , ajoute-t-il.

« Ce n'est pas un bon sentiment quand il faut dire à quelqu'un : "Je suis désolé". » — Une citation de John Burton, Armée du Salut

Le contrat entre l'Armée du Salut et le gouvernement provincial misait sur trois millions de dollars de budget pour la période d’avril 2021 à mars 2023. Sur cette somme, il reste 1,9 million pour l'hiver à venir.

Rien qu'au mois d'octobre, l'organisme a distribué 170 000 $ aux insulaires, et il est probable que l'enveloppe sera dépensée avant la fin de la saison hivernale.

John Burton explique que l'Armée du Salut a demandé au gouvernement une revalorisation du programme pour les années à venir. L'organisme a dépensé en six mois cette année autant que l'année précédente.