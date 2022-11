Gesgapegiag réclame plus de volumes de bois pour stimuler son économie

La moitié de notre population est sans emploi, avance le chef Scott Senior Martin. Ça fait très mal au cœur.

Il rappelle que les surfaces exploitées se trouvent sur des territoires non cédés.

« Ça fait des décennies qu'on regarde passer les camionneurs et la ressource, camion après camion, où est notre part là-dedans? » — Une citation de Scott Senior Martin, chef de la Communauté de Gesgapegiag

Le chef de la communauté de Gesgapegiag, Scott Senior Martin, dit regarder passer les camions de bois sur son territoire alors qu'il ne peut exploiter lui-même la ressource. Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Le chef mentionne que le volume d’exploitation permis est plafonné à environ 13 500 mètres cubes par année depuis au moins dix ans. Idéalement, il aimerait voir ce volume augmenter jusqu’à 50 000 mètres cubes.

Il croit que cette bonification comblerait un manque criant d’emplois, puisque davantage de travailleurs forestiers pourraient être embauchés sur son territoire. Des entrepreneurs pourraient également lancer leur propre affaire et s'acheter de l'équipement, comme tout le monde , dit-il.

« On ne demande pas plus que d'autres, mais on aimerait ça avoir notre part. Mais on ne reçoit rien, c'est toujours non. » — Une citation de Scott Senior Martin, chef de la Communauté de Gesgapegiag

Selon lui, d'autres Premières Nations prennent des approches un peu plus agressives, plus directes. Et puis ils ont des résultats, ajoute le chef. Nous, on est quand même assez polis, mais ça ne donne rien.

Le chef de la communauté de Gesgapegiag, Scott Senior Martin Photo : Radio-Canada / Louis Pelchat-Labelle

Il envisage d'adopter des moyens plus coercitifs. On s'en va vers quelque chose qui ne sera pas tellement plaisant. C'est le seul moyen de faire, d'après ce que je peux comprendre. On va aller couper le bois simplement , envisage le chef.

On ne peut pas être tout simplement de faire des shows, danser, puis faire des tounes et des cérémonies. On a besoin de notre pain et notre beurre aussi , plaide-t-il.

Interpellé jeudi à ce sujet, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts n'avait pas encore répondu à notre demande d'entrevue au moment de publier ce texte.

D’après le reportage de Louis Pelchat-Labelle