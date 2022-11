L’artiste autochtone Teagan Littlechief entonnera l’hymne national lors de la Coupe Grey

Ainsi, l'artiste de la Première Nation White Bear, située sur les terres du Traité 4, dans le sud-est de la Saskatchewan, interprétera l'hymne national canadien en cri, en anglais et en français.

Je suis très heureuse et reconnaissante d'avoir l'occasion de mettre en valeur la langue et la culture autochtones lors de la Coupe Grey dans ma province natale , s'est réjouie Teagan Littlechief.

Selon elle, la musique est un vecteur d'union pour les peuples.

Alors que nous continuons à construire un pays meilleur par la réconciliation, l'inclusion et la représentation, c'est un pas dans la bonne direction et cela envoie à tous les Canadiens le message que nous sommes plus forts lorsque nous sommes unis. Et comment mieux faire passer un message aussi important que par le truchement du pouvoir et de la joie de la musique? , a ajouté Teagan Littlechief.

« La Coupe Grey est l'un des plus grands événements sportifs du pays chaque année. Se produire devant des fans de football et se nourrir de leur énergie et de leur émotion est toujours extraordinaire, mais je sais que cela ne ressemblera à rien de ce que j'ai vécu auparavant. J'ai hâte! » — Une citation de Teagan Littlechief, artiste de la Première Nation White Bear

Le président-directeur général des Roughriders, Craig Reynolds, se réjouit pour sa part du choix de cette artiste originaire de la Saskatchewan.

Entendre notre hymne national en cri sur une scène aussi grande que la 109e Coupe Grey sera vraiment spécial pour nous tous , a-t-il dit.

Teagan impressionne régulièrement les Roughriders avec son interprétation de l'Ô Canada, et nous sommes ravis que tout le pays puisse faire profiter de son incroyable talent , a déclaré Craig Reynolds.

Il est à noter que le premier album de Teagan Littlechief, Rising Above, comprend des tubes comme Once an Eagle et Bring it On.

Son album Home Fire, paru en 2013, a atteint la première place du palmarès autochtone de la Saskatchewan, tandis que I’ll Bring the Party, paru en 2014, s'est classé premier au palmarès national de la musique autochtone.

Ce succès lui a également valu une nomination dans la catégorie Artiste autochtone de l'année aux Saskatchewan Country Music Awards en 2016.

Teagan Littlechief a remporté en 2022, le prix de l'Artiste autochtone de l'année aux Saskatchewan Country Music Awards et a été élue dans la catégorie Future grande révélation de la Saskatchewan par Pure Country 92.7.

Pendant la Coupe Grey, elle se joindra à une programmation musicale comprenant des vedettes comme Jordan Davis, Tyler Hubbard, de Florida Georgia Line, et le Canadien Josh Ross, ainsi que le groupe canadien de pop Valley.

La 109e Coupe Grey se jouera au stade Mosaic, à Regina, en Saskatchewan, le dimanche 20 novembre, le coup d'envoi étant prévu à 17 h, heure locale, et à 18 h, heure de l'Est.

Cette finale se jouera à guichets fermés devant plus de 33 000 spectateurs.

Quant au festival de la Coupe Grey 2022, il s'ouvre le mardi 15 novembre à Saskatoon avant de se déplacer à Regina du mercredi au samedi.