Deux jeunes du Madawaska dominent la ligue de hockey junior A de la Colombie-Britannique

Depuis la dernière saison, ils ont choisi de quitter la province et de s'aligner avec une équipe de la côte ouest canadienne, une décision qu'ils ne regrettent aucunement. Leur début de saison et celui de l'équipe est simplement incroyable.

Les Vees ont remporté tous leurs matchs, soit 16 depuis l'ouverture des hostilités cette année. De plus, les deux frères occupent les premières et deuxièmes places du classement des compteurs de la ligue avec 35 et 33 points. Pas étonnant qu'ils aiment y évoluer.

Avec l'équipe que nous avons, il y a 14 joueurs qui sont de retour de l'an dernier. Nous sommes nous-mêmes reconnus comme le meilleur duo de la ligue. Ce sont des facteurs qui contribuent à notre succès. Tout le monde apporte quelque chose à la table et chacun connait son rôle. Lorsqu'on travaille à chaque partie, avec le talent de nos joueurs, ça fait en sorte que l'équipe obtient du succès dit Bradly Nadeau le plus jeune des deux frères.

Le nom de Bradly Nadeau figure sur la liste de la Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey en vue du repêchage amateur de juin 2023. Photo : Jack Murray/Penticton Vees

Bradly Nadeau a une autre raison de se réjouir. Il a vu son nom être mentionné sur la dernière version de la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey en vue du prochain repêchage en juin 2023. Malgré ce beau fait d'armes, il préfère pour l’instant se concentrer sur son équipe junior.

« C'est bien de voir son nom sur cette liste mais il ne faut pas trop la regarder sinon ça pourrait affecter ton jeu. Il suffit de mettre ça de côté et juste focusser sur la saison. » — Une citation de Bradly Nadeau, joueur des Vees de Penticton

Josh et Bradly Nadeau se sont tous les deux engagés à se joindre aux Bears de l’Université du Maine à la conclusion de leur carrière junior. Un choix qui pourrait les rapprocher de la maison et leur permettre de continuer à jouer à un haut niveau.

On serait seulement à 3 heures de la maison. De plus, avec l'arrivée de Ben Barr au poste d'entraineur des Bears, on pense avoir une bonne chance de jouer là-bas et de les aider à gagner d'ici quelques années, dit Josh Nadeau qui vient d'avoir 19 ans.

Interrogé sur la différence entre leur choix d'aller dans une université américaine au lieu de canadienne, Bradly Nadeau admet que le niveau du jeu aux États-Unis l'attire davantage.

J'ai regardé les deux niveaux. C'est impressionnant aussi l'atmosphère qu'on voit du côté américain grâce à l'enthousiasme des étudiants sur les campus , dit-il

Pour l’ainé des frères Nadeau, Josh, il est toujours convaincu que le choix de Penticton était le bon.

Pour moi, ça été une bonne décision. Je suis un petit joueur. Jouer quelques saisons au niveau junior me permet de mieux me développer , conclut-il.