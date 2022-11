Servir son pays au-delà du devoir et se souvenir

Lorsque Jacques Dussault s’est enrôlé à l'âge de 17 ans, il était loin de se douter que sa carrière lui ferait vivre les meilleurs et les pires moments de sa vie.

Tout a débuté en 1970 au centre de recrutement de North Bay en Ontario , raconte-t-il.

Vu que j’étais trop jeune, mon père a dû signer.

Durant ses 35 années de service, il a voyagé autour du monde en servant, entre autres, au sein des Nations Unies et à bord des aéronefs CP-140 Aurora à la recherche de sous-marins ennemis.

« On s’est promené partout dans le monde! » — Une citation de Jacques Dussault, vétéran des Forces armées canadiennes

Ç’a été une expérience positive et aussi très éducative , dit-il. Quand tu vas à l’école, tu apprends à propos d'Hawaï et de la Nouvelle-Zélande et bien moi j'y suis allé.

Mais il a aussi vu passer des obus au-dessus de sa tête durant la guerre en Égypte et l’invasion turque de Chypre.

J’ai vécu des moments difficiles, j’ai perdu de mes amis à Chypre , confie-t-il.

Mais dans les moments plus tristes, le vétéran originaire de Tee Lake au Québec, qui a passé la plus grande partie de sa vie en Nouvelle-Écosse, se rappelle de bons souvenirs et il prend le temps d’honorer ceux qui ont fait l’ultime sacrifice.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les médailles de Jacques Dussault témoignent de ses 37 ans de service au sein des Forces armées canadiennes. Photo : Radio-Canada / Rebecca Martel

Moi, je ne suis pas un héros , lance le vétéran pourtant bien décoré.

Pour moi, les héros ce sont les gens qui ne sont pas revenus des conflits.[...] L’important, c’est de se rappeler d’eux et de leur sacrifice qui fait en sorte qu'on peut être ici aujourd’hui à faire ce qu’on fait.

L'importance de se souvenir

Le jour du Souvenir est sacré pour lui et il aimerait que ce le soit aussi pour plus de jeunes Canadiens.

C’est important de se rappeler , martèle Jacques Dussault.

De plus en plus on voit au jour du Souvenir que le nombre de personnes qui viennent aux cénotaphes, il y en a moins.

Le vétéran qui a milité pour que l’autoroute 111 à Dartmouth en Nouvelle-Écosse soit renommée la voie des héros estime que la sensibilisation au jour du Souvenir commence à un très jeune âge, dès la première année scolaire.

J’aimerais qu’on soit un peu plus comme la Hollande. Là- bas, ça fait partie du curriculum de se rappeler.

Dans plusieurs écoles canadiennes, c’est déjà le cas, mais chaque région n'y met pas nécessairement le même accent.

Jacques Dussault croit aussi que le souvenir ne doit pas avoir lieu qu’une fois par année. Depuis sa retraite des Forces armées canadiennes, il continue de servir son pays de toute sorte de façon.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Jacques Dussault travaille maintenant pour les services de santé d'urgence. Il conduit les véhicules de transport médical en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté : Jacques Dussault

Il a fait du bénévolat entre autres chez Habitat pour l'humanité et il travaille maintenant pour les services de santé d'urgence en tant que conducteur en matière de transport médical.

Ça garde le cerveau en marche et ça garde le corps en marche , remarque Jacques Dussault.

C’est une manière de redonner.

L’homme qui ne se considère pas comme étant un héros sera tout même honoré pour son dévouement à sa communauté. Le 12 novembre, il recevra la médaille du Jubilé de platine de la Nouvelle-Écosse.

Une jeunesse qui apprend du passé

Son souhait le plus cher, c'est que la prochaine génération se souvienne des sacrifices des plus vieux. Et déjà, son vœu semble s’exaucer.

Non loin de chez lui, à l’École Mosaïque à Dartmouth, l'élève de 11e année Rowan Brosha a été sélectionné pour un pèlerinage en France et en Belgique sur les traces des combattants canadiens des deux guerres mondiales.

C’est assez excitant et c’est assez bouleversant, c’est beaucoup , a confié Rowan, à quelques jours du départ.

Rowan Brosha a dû démontrer qu’il était aussi au service de sa communauté.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Rowan Brosha est en 11e année à l'École secondaire Mosaïque. Il fait partie d'un groupe de 21 jeunes Canadiens, qui sont en visite en France et en Belgique pour en apprendre davantage sur les impacts des guerres mondiales. Photo : Gracieuseté : Nathalie Costello

En tant que personne non binaire, Rowan oeuvre grandement au sein de l'Alliance Genres, Identités et Sexualités de son école. L’élève donne aussi de nombreuses heures à un club de Dongeon et Dragon.

Je ne pensais pas que j’en connaissais assez sur la Première Guerre mondiale , a confié l’élève.

Ça va être vraiment amusant de se faire de nouveaux amis tout en apprenant de nouvelles choses.

Rowan Brosha fait partie d’un groupe de 21 élèves canadiens sélectionnés par la Fondation Vimy, dont deux viennent du Nouveau-Brunswick, un de l'Île-du-Prince-Édouard et un seul de la Nouvelle-Écosse.