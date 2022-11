Budget carbone : le poids des chiffres face aux promesses des villes

Qu’est-ce qu’un budget carbone?

Le budget carbone a deux volets, comme l'explique Yuill Herbert, directeur du Sustainability Solutions Group, qui a aidé Edmonton dans la mise en place d’un tel budget. L’entreprise de consultants travaille aussi avec Calgary, Ottawa et Durham, en Ontario, qui préparent leur propre budget carbone.

Comme une version classique, la Municipalité détermine une enveloppe d’émissions de gaz à effet de serre à sa disposition pour atteindre ses objectifs climatiques, souvent la carboneutralité.

Dans le cas d’Edmonton, la capitale albertaine a évalué qu’elle a, au maximum, 176 millions de tonnes de CO 2 à sa disposition entre 2022 et 2050 pour atteindre son objectif, mais qu’elle épuisera cette enveloppe en 2037.

Les prévisions actuelles d'émissions de CO2 sont loin de l'objectif de carboneutralité fixé pour 2050. Photo : Ville d'Edmonton

Le deuxième volet du budget carbone consiste ensuite à étudier chaque décision budgétaire à la lumière de son impact climatique. Par exemple : quel sera l’effet de la réfection d’une route sur l’enveloppe climatique de la Ville?

Dans le passé, les gouvernements établissaient des objectifs de réduction d’émissions pour 2030 ou 2050, mais il n’y avait aucune connexion entre ces objectifs et les décisions sur les dépenses. Le budget carbone fait le pont entre les deux. C’est un outil puissant , explique Yuill Herbert.

« Personne ne savait si on était sur la bonne voie; c’était deux mondes parallèles. » — Une citation de Yuill Herbert, directeur du Sustainability Solutions Group

Ce deuxième volet est le plus difficile à mettre en place, selon le spécialiste, parce qu’il exige un changement de culture au sein des administrations.

Qu’est-ce qui est mesuré?

Mesurer l’impact environnemental de décisions municipales est aussi très complexe, explique Gaby Kalapos, la directrice générale de Clean Air Partnership. L’organisme à but non lucratif aide les municipalités canadiennes à mettre en place des plans de lutte climatique.

Dans l’exemple de la réfection d’une route, la Ville doit maintenant évaluer les différents matériaux disponibles non seulement en fonction de leur coût, mais aussi de leurs émissions de CO 2 . S’y ajoute l’impact des travaux de construction, mais aussi du choix de l’emplacement de la route. Si nous priorisons un développement qui va favoriser l’utilisation de la voiture par rapport à un projet de transport en commun, quelle est la différence d’émissions? , résume Gaby Kalapos.

Carbone démystifie le concept du budget carbone, en trois minutes. Photo : Radio-Canada / François Dubuc

Un premier budget à saveur d’échec

La façon dont le premier budget carbone d’Edmonton a été reçu illustre la complexité de l’exercice. Dans un communiqué envoyé au conseil municipal, le comité qui aide la Ville à atteindre ses ambitions climatiques s’est dit choqué et déçu par les propositions de cette dernière.

Pour seulement 60 des 400 propositions budgétaires, il y a eu une quantification des émissions, et certaines évaluations font sourciller. Par exemple, la Ville a estimé que l’agrandissement d’une route pourrait mener à une certaine réduction de la pollution en réduisant le risque de congestion et, donc, de voitures qui tournent au ralenti.

C’est un tout nouveau domaine. Les méthodes de calcul n’ont pas été élaborées et sont en cours d'élaboration. Edmonton est une pionnière en la matière , dit Yuill Herbert à titre d'explication.

Le comité de transition énergétique se plaint également que le constat d’échec environnemental d’Edmonton n’ait pas amené à des propositions budgétaires différentes. Le budget carbone montre que la Ville aura épuisé son enveloppe carbone dès 2037 et, pourtant, plus de 500 millions de dollars d’infrastructures vertes ne sont pas financées. Dans son rapport, l’administration l'avoue : Cela est dû à un financement municipal limité et à d’autres priorités plus urgentes.

La balle dans le camp des élus

Selon l’un des membres de ce comité de transition énergétique, Satya Das, ces critiques montrent toutefois le succès du concept de budget carbone.

Nous avons une mesure de base contre laquelle nous pouvons mesurer notre progrès. Donc, ça nous donne l’idée que, si nous continuons [sur la même voie], ce sera catastrophique , affirme-t-il.

« Le budget carbone nous montre la réalité, et cette réalité est que nous sommes très loin de même avoir une tentative sérieuse d’atteindre nos buts. » — Une citation de Satya Das, membre du comité de transition énergétique d'Edmonton

Selon Satya Das, les conseillers municipaux ont maintenant les données en main pour prendre les décisions nécessaires pour changer le cours des choses. S’ils n’avaient pas le budget carbone, on pourrait [continuer à croire les] promesses que nous faisons de notre mieux. Mais on a maintenant la preuve que ce n’est pas le cas , ajoute-t-il. C’est au conseil [municipal] de décider s’il veut avoir une réponse d’urgence équivalente à l’urgence climatique qui a été déclarée.

La clé du succès de l’outil sera la transparence, affirme Gaby Kalapos. Selon elle, le budget carbone forcera les conseillers municipaux à s’expliquer s’ils prennent des décisions en contradiction avec leurs engagements environnementaux.