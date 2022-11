Rentrée réussie pour les infirmières étrangères recrutées à Baie-Comeau

Une quinzaine d'infirmières et d’infirmiers en provenance de pays francophones ont débuté leurs cours de mise à niveau le 7 novembre, au Cégep de Baie-Comeau.

Nacera Bendouabdellah est l’une de ces infirmières en formation. Les participants suivent un programme accéléré en soins infirmiers d’une durée d’un an avant de travailler au CISSS de la Côte-Nord.

« J’ai travaillé pendant plus de 20 ans en service de médecine interne. Mais ça n’a jamais été comme je voulais. Je voulais plus travailler, exploiter mes compétences, élargir mes connaissances. » — Une citation de Nacera Bendouabdellah, infirmière en formation

Quand on a eu cette opportunité, pour ainsi dire, j’ai sauté dessus , souligne-t-elle, malgré les milliers de kilomètres qui la séparent maintenant de l’Algérie.

Nacera Bendouabdellah, infirmière en formation Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

La directrice générale du Cégep, Manon Couturier, était fébrile à l'idée d’accueillir les infirmiers et infirmières après un an et demi d'efforts.

« C’est une mise à niveau parce qu’il y en a qui sont déjà formés en soins infirmiers, mais dans leur pays. Donc, on prend un an. » — Une citation de Manon Couturier, directrice générale du Cégep

On s’est inspiré de programmes déjà existants. Le bout qu'on n'avait pas l’habitude, c’est d’accueillir des familles complètes. Il y a des gens qui arrivent avec leurs enfants, la famille, qui viennent s'établir dans la Manicouagan pour faire une formation pour ensuite aller travailler au CISSS. C'est ça qui était nouveau pour nous et qui nous a demandé beaucoup d’ajustement.

Une autre étudiante, Yolande Victoire Kemguem explique qu’ au Cameroun, on fait des soins infirmiers, mais encore basiques . Tout comme Nacera Bendouabdellah, elle souhaite perfectionner sa pratique en s'installant à Baie-Comeau.

« Je ne pratique pas encore à Baie-Comeau, mais je crois que dans les années à venir, je pratiquerai à Baie-Comeau. » — Une citation de Yolande Victoire Kemguem, infirmière en formation

Yolande Victoire Kemguem, infirmière en formation Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Venue avec son mari, ses enfants sont toujours au Cameroun avec sa sœur pour l’instant. Elle compte les faire venir lorsqu’elle aura terminé sa formation.

Quant à Nacera Bendouabdellah, elle est accompagnée de son mari et de leur fille de trois ans.

Dérouler le tapis rouge

La cheffe du recrutement au CISSS de la région, Sandra Morin, explique que les étudiants pourront travailler à temps partiel pendant leur formation, mais qu’après, ils seront engagés comme infirmier ou infirmière pour trois ans.

Ce contrat n’a toutefois pas de force juridique. Sandra Morin espère donc que les participants resteront dans la région pour prêter main forte dans les hôpitaux.

Selon Mme Morin, un des éléments garants de la rétention de ce renfort est l’accueil que leur réserve la communauté locale. Si on les intègre bien, si on les accueille bien, si le milieu est accueillant, si la communauté est accueillante aussi je pense qu’ils vont rester , explique-t-elle.

« C’est à nous à dérouler le tapis rouge et à faire en sorte que ces ressources-là demeurent sur la Côte-Nord. » — Une citation de Sandra Morin, cheffe du recrutement au CISSS de la région

Nacera Bendouabdellah dit s’être sentie accueillie. On a été assisté, ils nous ont pris pour faire nos achats, pour inscrire ma fille à la garderie. Ils sont en train de trouver du travail pour mon époux , souligne-t-elle.

En septembre dernier, Sandra Morin avait d’ailleurs précisé à Radio-Canada avoir mis en place une phase d’intégration clinique, visant à former les gestionnaires sur les codes culturels et sur l’accueil d’immigrants.

Le Centre Émersion et la Ville de Baie-Comeau ont également collaboré à ce projet en trouvant notamment des logements et des places en garderie pour les travailleuses.

Avec les informations de Camille Lacroix