Votre salade César pourrait coûter cher

Depuis deux semaines, le propriétaire du Pizzicato, Alexandre Côté, a de la difficulté à trouver de la laitue romaine. Lorsqu'il y parvient, le prix est simplement trop élevé.

On a constaté que l'approvisionnement en ville commençait à être difficile autant qu'avec les fournisseurs extérieurs. On voyait les prix monter en flèche quand il y en avait de disponibles , explique-t-il.

« Je disais à la blague qu'il fallait aller à la banque, faire un prêt, pour aller chercher une caisse! » — Une citation de Alexandre Côté, propriétaire du Pizzicato

Les prix de la laitue romaine ont grimpé en raison de mauvaises conditions météorologiques en Californie, fournisseur principal de cette verdure tant prisé des amateurs de salade César.

En quelques jours, une pomme de salade qui coûtait deux dollars en coûte six ou sept , affirme le restaurateur, perplexe. Si bien qu'il a décidé de ne plus servir de laitue romaine d'ici à ce que les prix reviennent à la normale.

On est attaqué de toute part par l'inflation sur plusieurs produits. À un certain moment, il faut faire un choix. Puis nous, ce n'est pas notre spécialité, on ne voit pas tant d'impact que ça. Ça fait quelques jours qu'on a décidé de ne plus en offrir parce que quand on était capable d'en avoir, elle n'était tout simplement pas belle , poursuit Alexandre Côté.

Le propriétaire du Pizzicato assure toutefois que cette augmentation des prix devrait se résorber rapidement. L'information qu'on a de la part des fournisseurs, c'est que cette situation devrait se résorber d'ici la fin novembre. Il y a eu un incident météo en Californie, précise-t-il. Oui, ça a anéanti un grand pourcentage des récoltes, mais on est déjà en train d'en ressemer, donc c'est assez rapide.

Le restaurateur estime tout de même que cette difficulté soudaine porte à réfléchir sur l'autonomie alimentaire du Québec. Je sais qu'on est de gros producteurs de tomates, mais ce n'est pas normal que la majorité de notre laitue provienne de la Californie. Quand il arrive des situations comme ça, ce n'est pas la dernière fois, il va y en avoir d'autres. Je pense qu'on pourrait réfléchir à ça , conclut Alexandre Côté.

D'ici là, le passionné des saveurs italiennes affirme que le moment est propice pour découvrir des salades à base de roquette ou d'épinard.