Joël Lightbound ne ferme pas la porte à se lancer pour la direction du PLQ

Le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, n’exclut pas de faire le saut en politique provinciale pour se lancer dans la course à la direction du Parti libéral du Québec. « La porte n'est pas nécessairement fermée. Je dirais qu'elle est plus un peu entrouverte », a-t-il déclaré lors d’un point de presse à Québec jeudi matin.

Du même souffle, Joël Lightbound affirme toutefois qu’il est trop tôt pour prendre une décision ferme et ajoute qu’il adore son travail à Ottawa. Je vais voir là où je peux être le plus utile. En ce moment je me sens très utile comme député de Louis-Hébert, j'adore ce que je fais, je le fais avec beaucoup de coeur pour essayer de promouvoir le développement de notre région.

Dans la dernière année, Joël Lightbound a adopté à deux reprises des positions contraires à la ligne de partie défendue par les libéraux de Justin Trudeau. Récemment, il a appuyé une motion du Bloc québécois pour se défaire de la monarchie britannique. En février 2022 il avait critiqué la gestion de la crise sanitaire dans une sortie médiatique, alors que les camionneurs occupaient le centre-ville d'Ottawa.

Il ne faut jamais dire jamais , ajoute-t-il sur une éventuelle transition en politique provinciale, que ce soit à la direction du PLQ ou non.

Débats d’idée

Quant à l’avenir du PLQ, qui a subi une défaite historique aux élections du 3 octobre, Joël Lightbound est d’avis que le parti habitué au pouvoir a besoin de beaucoup plus qu’un nouveau chef.

« Je ne crois pas au mythe du sauveur pour quelque parti que ce soit. » — Une citation de Joël Lightbound, député fédéral de Louis-Hébert

Il estime qu’une course à la direction du parti devra obligatoirement passer par un débat sur les convictions libérales. Des fois, c'est avec les vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks , imagine-t-il en invitant les futurs candidats à la direction à tout mettre sur la table dans une véritable course d'idée .