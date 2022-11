Blaine Higgs dit qu’il ne va pas abolir le poste de commissaire aux langues officielles

Jeudi matin, lors d’une entrevue accordée à la radio de CBC, M. Higgs a répondu sans équivoque lorsqu'on lui a demandé si oui ou non il compte abolir le poste de commissaire aux langues officielles.

« Non, et je n’ai jamais dit que j’allais le faire. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Sa déclaration récente, selon laquelle le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick est très négatif , a suscité beaucoup d’inquiétude dans la communauté francophone.

Mardi, Blaine Higgs a ouvertement critiqué le Commissariat aux langues officielles. Il a affirmé que ce bureau ne fait que rejeter la faute sur une personne ou une autre et il s’est demandé s’il s’agissait d’un moyen constructif pour aller de l'avant .

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, la Société nationale de l’Acadie et des députés libéraux et verts, entre autres, ont dénoncé ces propos et défendu le Commissariat aux langues officielles.

Mercredi, Blaine Higgs a tenté d'apaiser la situation en affirmant, dans une déclaration écrite, qu’il est en train d'examiner les recommandations formulées par les commissaires, qui ne comprennent pas l'abolition du Commissariat aux langues officielles .

Le premier ministre n'avait toutefois pas indiqué explicitement que le Commissariat allait continuer d'exister dans sa forme actuelle.