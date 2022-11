Un couple distribue gratuitement des repas à Miscou

Un couple installé à Miscou dans la Péninsule acadienne, Eugène Verdon et Manon Paquette, offre depuis le début de la pandémie des repas gratuits. L'initiative lancée pour aider les plus démunis s’est depuis étendue à tous ceux qui le souhaitent. Même si les festivités de fin d’année semblent encore loin, ils organisent samedi leur repas de Noël pour la troisième année consécutive.

En 2020, on voyait que le monde ne se parlait pas. Tout le monde était isolé, chacun était dans sa maison , se souvient Eugène Verdon jeudi au micro de la Matinale d’Ici Acadie.

Alors le couple, habitué à faire du bénévolat, décide de faire quelque chose pour briser l’isolement et aider les plus démunis.

On a commencé en choisissant 15 personnes. On a cuisiné des repas chauds et on est allés les porter sur leurs balcons. Ces 15 personnes-là nous ont donné des noms, ça a grossi pis on a fait des déjeuners, des dîners, des soupers , raconte Eugène Verdon.

200 repas pour Noël

Cette année pour le repas de Noël, le couple prévoit servir gratuitement 200 repas avec une petite marge de manœuvre de 15 repas , précise M. Verdon.

Soit 30 de plus que pour la précédente édition. On a augmenté un petit peu parce que l’année dernière on avait manqué un peu , précise-t-il.

L’initiative du couple a inspiré une vague de générosité et de solidarité dans la péninsule. Pour les aider dans l’organisation de ce repas, le couple Paquette-Verdon à de l’aide de bénévoles pour la préparation et la distribution. Ils sont également soutenus par des commerces locaux qui donnent de la nourriture ou des contenants pour les repas.

Service au volant

À cause de la tempête Nicole qui devrait toucher la région en fin de semaine, M. Verdon a songé à décaler l’événement mais impossible de trouver une autre date pour les bénévoles. Il prévoit donc un système de service au volant pour éviter aux personnes d’être mouillées par la pluie.

Samedi à partir de 16 h, les organisateurs espèrent voir du monde s’arrêter au 10 610 de la route 113 à Miscou en face du bureau de poste. Tout le monde est le bienvenu ! On espère avoir du monde parce que je ne voudrais pas avoir à jeter de la nourriture, ça me ferait trop mal au cœur.

Avec des informations de la Matinale d’Ici Acadie