Hubert Lenoir divise, comme Charlebois ou Leloup avant lui

Provocateur – bien qu’il rejette cet adjectif –, atypique, foncièrement libre, se jouant des codes du masculin et du féminin dans son apparence… depuis quatre ans, Hubert Lenoir déploie un univers artistique bien à lui qui détonne, polarisant les esprits avec ses coups d’éclat et son franc-parler.

La provocation qui choque, mais qui finit par se confondre dans les critères admis par le grand public, ça existe depuis très longtemps en musique pop , explique Alain Brunet. Ce chroniqueur et critique en musique, mais aussi fondateur et chef des opérations de la plateforme musicale PAN M 360, cite notamment l’exemple des Beatles, mais aussi de Robert Charlebois.

Hubert Lenoir : un nouveau Charlebois?

Si le chanteur de Lindbergh est aujourd’hui considéré comme une légende au Québec, sa musique novatrice – empruntant notamment à l'univers psychédélique –, son style (à la fois vestimentaire et capillaire) ainsi que ses chansons truffées de jurons ont fait polémique à la fin des années 1960.

« On oublie à quel point Robert Charlebois a choqué à l’époque. » — Une citation de Félix B. Desfossés, journaliste musical

Les éditorialistes et les critiques culturels le détruisaient sur la place publique, beaucoup de gens le détestaient, et lui-même adoptait une attitude très provocatrice en utilisant des sacres dans ses chansons , souligne le journaliste musical.

D’ailleurs, Robert Charlebois a louangé Hubert Lenoir lors du gala de la Fondation SPACQ [Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec] en septembre.

Je pense que tu vas t’illustrer encore longtemps; tu es un révolutionnaire , lui a dit l’artiste de 78 ans, inscrivant Hubert Lenoir dans la lignée des Trenet, Aznavour et Ferré, qui ont bousculé l’ordre établi, selon lui, avant de s’imposer comme des classiques.

Début du widget . Passer le widget? Afficher cette publication sur Instagram Une publication partagée par hubert lenoir (@lebaronbandit) Fin du widget . Retour au début du widget?

Pour Félix B. Desfossés, il n’y a pas de doute : Hubert Lenoir est le Robert Charlebois de notre génération.

Ces deux personnages ont le même impact sur leur génération, précise-t-il. Charlebois a été un émancipateur pour des jeunes qui se sentaient mal à l’aise dans un Québec qui était très hermétique et, dans une société qui devient plus conservatrice, Hubert Lenoir et son éclectisme total arrivent comme une contrepartie pour une jeune génération, qui essaie de se défaire des étiquettes; de genre, entre autres.

Hubert Lenoir n’est pas non plus sans rappeler non seulement David Bowie et Prince, notamment par leur androgynie, mais aussi Pierre Lapointe à ses débuts. Même s'il a fait moins de vagues, lui aussi arrivait avec une personnalité affirmée et un humour cassant , fait remarquer Philippe Rezzonico, chroniqueur musical pour Radio-Canada.

Banni des ondes par certaines radios québécoises lors du lancement de Menteur, en 1989, notamment en raison des gros mots chantés, l’excentrique Jean Leloup était lui aussi loin de faire l’unanimité au départ. Sans qu’il soit aussi provocateur que Hubert Lenoir, beaucoup de gens trouvaient que Jean Leloup était un hurluberlu, explique Félix B. Desfossés. Il a créé beaucoup de réactions à l’époque dans sa manière d’être libre et assumé.

Une voix moyenne , mais un gros talent

Si Hubert Lenoir déplaît à une bonne partie du grand public par son attitude, son talent musical reste également incompris par certaines personnes; la faute, en partie, à sa voix, alors qu'on jauge souvent un ou une artiste à ses capacités vocales. Hubert Lenoir n’est pas un grand chanteur, affirme Alain Brunet. Sa voix est assez moyenne.

D’ailleurs, ce dernier n’a pas immédiatement succombé à la musique d’Hubert Lenoir. Il lui trouvait plus de défauts que de qualités à la sortie de Darlène, en 2018. C’était une erreur, reconnaît-il aujourd’hui. Il faut rester ouvert.

Si on s’en tient à notre perception originelle, on est souvent à côté de la plaque. Il faut rester à l’écoute, voir de quelle manière l’artiste évolue, aller le voir en concert, l’écouter attentivement au-delà de nos agacements superficiels.

Après un premier album plus pop, Hubert Lenoir a lancé PICTURA DE IPSE : musique directe en 2021, pour lequel il a reçu sept Félix cette année. Sur ce disque, il mêle des sons hip-hop, R'n'B et électros à de la pop dans une démarche avant-gardiste, artistiquement parlant, et très intégrée , précise Félix B. Desfossés, qui n’hésite pas à qualifier l’artiste de génie, contrairement à ses deux collègues.

Il est arrivé avec un courage et une ambition totale. Il nous a emmenés complètement ailleurs. C’était très risqué!

Hubert Lenoir sur scène à Toronto Photo : La Presse Canadienne

Malgré une allure irrévérencieuse (et même je-m'en-foutiste, parfois), Hubert Lenoir est loin de faire de la musique en dilettante. Il a beaucoup d’inspiration et de curiosité; il travaille très fort, explique Alain Brunet. Son beatmaking [sa façon de créer des rythmes] est très puissant.

C’est un vrai directeur artistique de lui-même, poursuit-il. Il est capable de faire évoluer l’idée qu’on se fait de la pop québécoise dans son ensemble.

À son audace musicale s’ajoute une capacité à faire exploser son talent sur scène.

Ceux qui n’aiment pas Hubert Lenoir devraient aller le voir en spectacle. Il ne se refuse rien sur scène; c’est là que l’artiste et son personnage prennent tout leur sens , dit Philippe Rezzonico.

C’est une bête de scène; il veut détruire le quatrième mur qui existe entre le public et lui, renchérit Félix B. Desfossés. Il est dans une perspective de création artistique de A à Z, de l’album à la livraison sur scène.

Un futur pilier de la chanson québécoise?

On n'a donc pas fini d’entendre parler de cet artiste de 28 ans, qu’on considérera peut-être un jour comme une légende, à l’image de son aîné Robert Charlebois.

Il est en train de créer un nouveau standard, affirme Alain Brunet. L’opinion des gens qui se plaignent va prendre de moins en moins d’importance, et Hubert Lenoir va atteindre progressivement un certain consensus et devenir un pilier de la musique québécoise francophone.