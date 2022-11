ICI Première passe au FM à Maniwaki : la grande histoire d’une petite antenne

ICI Première, de même que son équivalent de CBC, Radio One, ont changé de fréquence : de la bande AM, les deux chaînes sont passées au FM. Elles peuvent être syntonisées respectivement au 94,3 et au 93,3 FM.

Pour souligner l'installation de la nouvelle antenne FM, Les malins seront en direct de Maniwaki le samedi 19 novembre dès 7 h.

Ce changement de fréquence est le fruit du travail d’une équipe qui s’est montrée créative pour procéder à l’installation hors du commun de nouvel équipement de diffusion. Voici la grande histoire d’une petite antenne.

Une infrastructure vieillissante

Lorsque l’ancien émetteur de Maniwaki est entré en service, je n’étais même pas né , blague le responsable du remplacement, le chargé de projet à l'ingénierie de la transmission à CBC/Radio-Canada, Soobir Jeenah.

Selon leurs observations, l’installation avait au moins 60 ans, avec certains équipements [encore utilisés] qui dataient des années 60 , renchérit le maître technicien Sébastien Dumont. Son fonctionnement n’était pas optimal : l’infrastructure en général était vraiment désuète , ajoute-t-il, au point où il était devenu presque impossible de trouver des pièces de remplacement.

Un choix s'imposait : améliorer l’infrastructure existante, ou la changer pour offrir le son de meilleure qualité que permet le FM? La suite, on la connaît : l’avantage [...], c’est qu’on améliore la couverture radiofréquence, c'est-à-dire la possibilité de le recevoir dans la région. Et surtout, on améliore l'expérience auditeur, parce que c’est beaucoup plus intéressant d’écouter du FM que du AM , poursuit Sébastien Dumont.

La radio fait équipe avec l’église

L’installation de la nouvelle antenne a posé des défis particuliers.

Habituellement, les antennes sont placées sur une tour dans un endroit élevé, comme sur le sommet d’une colline. L’objectif est de maximiser le rayon géographique dans lequel les ondes voyagent, qui est déterminé entre autres par la topographie du paysage.

Afin de respecter la licence d’Industrie Canada et pour éviter d'interférer avec les autres fréquences, l’antenne de Maniwaki doit projeter ses ondes dans un rayon restreint d’environ six à sept kilomètres – assez pour couvrir le village lui-même et la communauté de Kitigan Zibi. En comparaison, c’est petit : l’antenne de Camp Fortune, qui sera remplacée en 2023, couvre un rayon de 50 à 100 km.

L’équipe a donc trouvé un emplacement ni trop élevé, ni trop bas… sur la cheminée du presbytère de l’église L’Assomption-de-Marie.

L'antenne est installée sur la cheminée du presbytère de l’église L’Assomption-de-Marie. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Le cachet de cet édifice historique n’a pas été mis de côté lorsqu’est venu le temps de déterminer quelle serait la grande tige de métal qui allait le surplomber : ces antennes-là se doivent d’être discrètes quand on les installe dans des milieux urbains pour éviter d’altérer le cachet ou la beauté du paysage – on ne veut pas qu’on voit juste une grosse antenne horrible , illustre Sébastien Dumont.

D’autres changements sur le radar

Il ne reste plus beaucoup de zones au Canada où les radios de Radio-Canada et de CBC sont en fréquence AM, détaille Soobir Jennah. Nous avons beaucoup, beaucoup de sites de transmission. La conversion AM à FM se fait tranquillement, au fil des années. [...]

Quelques exceptions demeurent : l'émetteur qui diffuse ICI Première Toronto, reste à ce jour sur la bande AM, tout comme plusieurs endroits dans les Prairies.