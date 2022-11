Une nouvelle centrale solaire inaugurée par la Première Nation de Cowessess

Ce projet fournira jusqu'à 10 mégawatts d'énergie propre et sera connecté directement au réseau de SaskPower. Une telle production est suffisante pour alimenter environ 2500 foyers par an. De ce fait, toute l'électricité produite sur le site sera achetée par SaskPower et distribuée par le biais du système de distribution provincial.

Cette initiative, située sur un territoire appartenant à la communauté autochtone, est une collaboration entre Awasis Nehiyawewini Energy Development Corp. (ANEDC), une entreprise dirigée par la Première Nation de Cowessess, et Elemental Energy, une compagnie d’énergie renouvelable basée en Colombie-Britannique

La Centrale solaire Awasis est détenue à 95 % par la communauté de Cowessess et à 5 % par Elemental Energy. ANEDC en deviendra propriétaire à 100 % après la cinquième année d'exploitation commerciale.

Le projet deviendra donc une source importante de revenus à long terme pour la Première Nation, explique le communiqué, en plus d'offrir des possibilités d'emploi.

« Ce projet apportera 20 ans de prospérité économique. » — Une citation de Cadmus Delorme, chef de la Première Nation de Cowessess

« Notre dernier chef de territoire s'appelait Little Child, ce qui, en cri, se prononce Awasis. La Centrale solaire Awasis est donc un hommage à notre dernier chef de territoire », a expliqué le chef de la Première Nation de Cowessess, Cadmus Delorme. Photo : Radio-Canada / Richard Agecoutay

Une partie des bénéfices peut aller à des domaines non financés comme la langue, les familles ou la culture , s'est réjoui Cadmus Delorme.

Une autre partie des revenues permettra de financer divers projets environnementaux de la communauté. Cette dernière a pour objectif de devenir la Première Nation la plus écologique du pays.

La Première Nation de Cowessess vendra l'énergie produite à SaskPower dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans. Photo : CBC

Cette initiative devrait permettre de réduire les émissions de GES d'environ 14 000 tonnes de CO 2 au cours de la première année d'exploitation et d'environ 350 000 tonnes de CO 2 au cours de la durée de vie prévue de 35 ans du projet, selon le communiqué.

Pour le ministre fédéral des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, des projets comme la centrale d'Awasis seront essentiels pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par Ottawa.

« Ce projet est une étape importante vers notre objectif de mettre en place un réseau électrique sans émissions nettes d'ici 2035. » — Une citation de Jonathan Wilkinson, ministre fédéral des Ressources naturelles

De son côté, le ministre responsable de SaskPower, Don Morgan, se réjouit de cette initiative.

Je n'imagine rien de plus qu'un projet comme celui-ci pour essayer de travailler ensemble, de promouvoir notre province et de promouvoir l'avenir des Premières Nations , souligne-t-il.

Le coût de la centrale solaire Awasis est estimé à 21 millions de dollars. De ce montant, 13,7 millions de dollars sont venus de Ressources naturelles Canada.

Le projet a été lancé en octobre 2021.

Avec les informations d’Ernst Jeudy