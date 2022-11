Une dizaine de francophones visitent la nouvelle école publique de Thunder Bay

Le directeur de l’éducation pour le CSPGNO, Sébastien Fontaine, était présent afin d'accueillir les parents, accompagné de la présidente, Anne-Marie Gélineault, et de la surintendante de l'éducation, Norma Saad.

La dizaine de personnes qui s'est présenté a pu visiter l’école, qui sera entièrement rénovée, et de poser leurs questions directement à M. Fontaine et à Mme Gélineault.

Depuis l’annonce de l’ouverture, les parents francophones de Thunder Bay peuvent remplir un sondage afin d’exprimer au CSPGNO leurs besoins, leurs souhaits et leurs attentes pour cette nouvelle école.

Bien que le sondage demeure ouvert, M. Fontaine affirme que les réponses colligées jusqu’à présent indiquent [...] que les gens étaient très contents d’avoir l’opportunité d’avoir une école dans le sud de la ville [...] puis l’opportunité d’avoir une éducation publique de langue française.

Accompagnée par Norma Saad, Annik Legros visite les deux étages de la première école francophone publique de Thunder Bay. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Les commentaires recueillis par Radio-Canada mercredi soir semblent confirmer ses dires.

Annik Legros se réjouit [...] qu’on va avoir deux écoles maintenant francophones à Thunder Bay. En parlant de sa fille d’un an et demi, elle s’exclame on va l’inscrire en 2025 !

Jocelyne Francis s’est présentée à la séance d’information un peu par curiosité. Ses petits-enfants vont à l’école catholique et elle voulait voir qu’est-ce qui était offert ici, au niveau du public.

Le fils aîné de Kristen Potec a débuté sa maternelle cet automne à l’école catholique Franco-Supérieur. C’est la proximité de l’école publique qui pourrait l’inciter à y inscrire son fils pour la rentrée scolaire de 2023.

« Mais cette école est plus proche pour nous, et nous sommes curieux des plans, de ce qu’ils vont faire. » — Une citation de Kristen Potec

L’école publique de Thunder Bay est située au 511, avenue Victoria Ouest, dans les anciens locaux de la Edgewater Public School.

Kristen Potec, en compagnie de son fils, se réjouit de l'ouverture d'une école publique francophone dans le sud de la ville, plus près de chez elle. Photo : Radio-Canada / Céline Marti

Embauches et inscriptions

Dès l’embauche d’une direction de l’école complétée, une nouvelle rencontre sera planifiée en 2023 afin que la nouvelle direction d’école puisse rencontrer la communauté puis bien saisir les besoins des parents pour cette nouvelle école , indique M. Fontaine.

Face à la pénurie des enseignants qui frappe l’ensemble de la province, Mme Gélineault espère une mise en place rapide par le gouvernement de l’Ontario d’instaurer les 32 recommandations acceptées sur les 37 proposées par un groupe de travail en 2021.

On espère que le comité va avancer un petit peu plus vite comme ça on va avoir quelque chose qui peut nous aider , ajoute Mme Gélineault.

M. Fontaine indique qu’il est pour le moment difficile de déterminer le nombre d’élèves [...] qui vont s’inscrire.

Si les parents peuvent procéder dès maintenant à l’inscription de leur enfant, Mme Gélineault précise on pensait peut-être plutôt au printemps à faire les démarches à ce niveau-là.

L'école publique de Thunder Bay, la quatrième du conseil scolaire dans le Nord-Ouest de la province, offrira une éducation de la maternelle à la 8e année, et pourra accueillir jusqu'à 250 enfants.