Le Nouveau-Brunswick prévoit un surplus de 774 millions de dollars

Fredericton avait initialement prévu un excédent de 35 millions de dollars, une différence de 739 millions de dollars.

Ces résultats sont attribuables à une prévision des revenus qui est de 918 millions de dollars plus élevés que les prévisions. Les dépenses surpassent aussi les prévisions de 179 millions de dollars.

Le ministre des Finances attribue ces prévisions à l’augmentation de la population qui a été sans précédent au Nouveau-Brunswick. M. Steeves estime que la population a augmenté de 9200 personnes entre avril et juillet, la plus forte hausse depuis la Confédération. La population de la province s'élèverait déjà 820 000.

Nos résultats du deuxième trimestre montrent que nous profitons des avantages d'une croissance démographique record dans la province. [...] Plus de gens qui travaillent signifient plus d'impôts sur le revenu et plus de gens qui dépensent aussi , a affirmé le ministre en conférence de presse.

Que fera le gouvernement de cet argent? Ce n’est pas encore clair. Le ministre répond qu’une portion pourrait servir à réduire la dette et les impôts des particuliers et qu’une autre pourrait servir à augmenter les dépenses sans certains secteurs. Il ne s’attend pas cependant à ce que ce scénario de croissance économique se poursuive pour l'éternité. Il affirme d’ailleurs ne pas vouloir créer de déficit.

« Nous avons des revenus sans précédent. Ils ne dureront pas. L'avenir est incertain. Mais nous essayons de trouver des moyens de servir tous les Néo-Brunswickois du mieux que nous pouvons. » — Une citation de Ernie Steeves, ministre des Finances

Le gouvernement de Blaine Higgs a par ailleurs annoncé au début du mois une réduction des impôts sur le revenu qui entrera en vigueur pour l’année financière de 2023.

