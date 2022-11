Un t-shirt pro-avortement crée une controverse à l’Assemblée législative

La militante pro-avortement Megan Johnston a été forcée de porter son t-shirt à l’envers, mercredi, pour cacher le message « Abortion is Healthcare » qu’il arborait et pouvoir entrer à l’Assemblée législative de la Saskatchewan.

Megan Johnston s’était rendue à l’Assemblée législative comme invitée du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour demander au gouvernement provincial d’améliorer l’accès à l’avortement en Saskatchewan.

Quand elle a enlevé son manteau, à l’entrée du bâtiment, les agents de sécurité lui ont demandé de se changer, dit-elle.

« Les agents de sécurité m’ont escortée à la salle de bain pour s’assurer que mon t-shirt était retourné. Je suppose qu’ils ne voulaient pas que les mots abortion et healthcare soient visibles. » — Une citation de Megan Johnston, militante pro-avortement

Le gouvernement provincial a affirmé que l'incident était à l'étude et qu’il donnera suite à cette affaire jeudi.

Cet automne, une nouvelle équipe d’agents a pour tâche d’assurer la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’Assemblée législative. Ces agents remplacent les fonctions du sergent d'armes et de ses employés.

De meilleurs soins requis

Lors de son passage à l’Assemblée législative, Megan Johnston était accompagnée par des organismes comme Planned Parenthood de Regina, Saskatoon Sexual Health et Abortion Support Network de Regina.

Ensemble, ils demandent que le gouvernement provincial améliore le système de santé afin de permettre aux femmes d’avoir accès à l’avortement partout à travers la Saskatchewan.

Ces organisme demandent aussi que des centres d’avortement soient mis sur pied à Saskatoon et Prince Albert.

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Paul Merriman, a défendu la position du gouvernement provincial face à ces demandes en affirmant que la Saskatchewan n’offre pas d’autres types de chirurgies à travers tous les coins de la province .

Il ajoute que le gouvernement a enlevé des barrières concernant l’accès à l’avortement, en incluant la pilule abortive Mifegymiso dans son régime d'assurance-médicaments en 2019.

Paul Merriman reconnaît qu’il y a un certain manque de cohérence autour de l’accès à l’avortement et affirme que le gouvernement provincial et l’Autorité de la Santé de la Saskatchewan mènent des consultations auprès des médecins.

Avec les informations d’Adam Hunter, de Yasmine Ghania et de Bonnie Allen