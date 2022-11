Ciel! Une nouvelle vue détaillée de la nébuleuse du Cône!

Cette image de la nébuleuse captée plus tôt cette année est publiée dans le cadre des festivités entourant le 60e anniversaire de l’Observatoire européen austral (ESO), qui regroupe des scientifiques de partout dans le monde dans l’exploitation d’observatoires terrestres au Chili, dont le Très Grand Télescope (TGT), l'observatoire astronomique en lumière visible le plus évolué du monde.

L'ESO a participé à l’initiative EHT (télescope Horizon des événements) qui a publié en mai dernier la toute première image de Sagittaire A*, le trou noir supermassif situé au centre de la Voie lactée.

L'Observatoire européen austral en bref L'organisation intergouvernementale a été créée en 1962.

Elle est soutenue par 16 États membres, dont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, et l’Espagne.

Son siège social est situé à Munich, en Allemagne.

Le Chili est un partenaire stratégique, puisque les télescopes sont situés dans le désert d'Atacama.

Elle exploite trois sites d'observation : La Silla (NTT), Paranal (TGT) et Chajnantor (ALMA).

Le futur Télescope géant européen (TGE) sera situé à Paranal.

NGC 2264 est un très jeune amas d’étoiles situé dans la constellation de la Licorne.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Vue d'ensemble de la grande région de formation d'étoiles NGC 2264, une partie du ciel qui inclut les étoiles scintillantes bleues de l'amas de l'Arbre de Noël et la nébuleuse du Cône. Photo : ESO

Un cône dans l’objectif

Située à moins de 2500 années-lumière, la nébuleuse du Cône est relativement proche de la Terre, ce qui la rend facile à étudier.

L’image captée à l'aide d'un instrument du TGT offre une vue plus détaillée que toutes celles obtenues auparavant. Elle met en valeur l'aspect nuageux sombre et impénétrable de la nébuleuse d'une manière qui la fait ressembler à une créature mythologique , note le communiqué de l’ESO.

« La nébuleuse du Cône est un parfait exemple des structures en forme de pilier qui se développent dans les nuages géants de gaz froid et de poussière, connus pour créer de nouvelles étoiles. » — Une citation de Extrait du communiqué de l'Observatoire européen austral

Il est possible d’y apercevoir des étoiles bleues brillantes, massives et nouvellement formées, qui émettent des vents stellaires et des radiations ultraviolettes intenses qui emportent la matière de leur voisinage.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La nébuleuse du Cône fait partie d'une région de l'Univers où se forment des étoiles. Photo : ESO