Pénurie de médicaments pour enfants : doit-on s’inquiéter?

Depuis plusieurs mois, les pharmacies éprouvent des difficultés d'approvisionnement pour les médicaments Tylenol, Advil et certains sirops pour la toux pour enfant. Plusieurs pharmaciens parlent d'une situation sans précédent, mais rappellent qu'ils peuvent offrir des solutions aux parents.

Pour le pharmacien de Trois-Pistoles Jean-François Desgagnés, le fait qu’il s’agisse de médicaments pour enfants rend la situation d’autant plus sensible, voire très anxiogène .

« C’est une sainte catastrophe, c’est une préoccupation importante. Moi j’ai jamais vu ça. » — Une citation de Jean-François Desgagnés, propriétaire associé de la Pharmacie Brunet à Trois-Pistoles

Les pharmaciens sont ingénieux, sont débrouillards, sont efficaces, sont proches de leurs gens. On trouve des solutions, mais c’est un casse-tête assez impressionnant , explique-t-il.

Jean-François Desgagnés, pharmacien (archives) Photo : Radio-Canada

Cette situation inédite s'expliquerait par une demande sans précédent, en raison de virus qui ont beaucoup circulé au courant de l'été et de l'automne. La pénurie n’est d'ailleurs pas propre au Québec : elle affecte toute l’Amérique du Nord.

C’est la demande élevée pour l’acétaminophène et l'ibuprofène pour enfants qui est à l’origine de la pénurie actuelle.

Jean-François Desgagnés recommande aux parents de faire preuve de retenue au moment d'acheter des médicaments et d'acheter uniquement ce dont ils ont besoin.

Les antibiotiques s’ajoutent au cocktail?

En plus d'une rareté d'acétaminophène et ibuprofène pour enfants, des médecins et des pharmaciens canadiens ont de la difficulté à trouver des antibiotiques cruciaux pour traiter certaines infections bactériennes chez les enfants.

Les stocks de deux antibiotiques sont actuellement surveillés de près, soit l'amoxicilline, un médicament qui traite les bronchites, les pneumonies et les otites chez les enfants et le clavulin, un antibiotique qui lutte contre les infections bactériennes.

Seulement quatre entreprises produisent des médicaments contenant de l'amoxicilline (archives). Photo : Reuters / Kai Pfaffenbach

Le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Benoît Morin, a expliqué un peu plus tôt cette semaine qu’il n’y avait pas de pénurie pour l'amoxicilline pour l’instant.

Il explique aussi qu’étant donné que les antibiotiques doivent être prescrits par un médecin, c’est moins pire que le tylenol et advil parce qu’il n’y a pas d’achat de stress . Les pharmaciens ont donc un meilleur contrôle sur les quantités.

Des solutions pour les parents

Pour l’instant, David Lapierre et Jean-François Desgagnés indiquent toujours recevoir les produits d'acétaminophène et ibuprofène pour enfants au compte-gouttes.

Cependant, à la fois Benoît Morin, David Lapierre et Jean-François Desgagnés sont unanimes : les pharmaciens ont des solutions pour les familles dont les enfants ont besoin des médicaments qui sont en rupture de stock.

« Aucun parent va partir de la pharmacie sans antibiotiques pour leur enfant. » — Une citation de Benoît Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Même confiance du côté du président par intérim du Comité d'audit et gestion des risques, Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, David Lapierre, qui tient à rappeler que plusieurs solutions existent.

On a des solutions si les parents arrivent devant les tablettes vides , lance David Lapierre. Il explique que la plupart des pharmaciens ont gardé quelques bouteilles derrière le comptoir et invite les parents à venir consulter le professionnel.

Le pharmacien a toujours des solutions pour vous au laboratoire, il peut ajuster les doses par exemple [...] On a un coffre à outils, on a des connaissances , dit-il en se voulant rassurant.

Le président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoît Morin, rappelle finalement que les fabricants nous disent qu’ils ont augmenté le rythme» et que ça devrait s’améliorer au cours des prochaines semaines .

Un peu plus tôt cette année, la crise du lait maternisé avait aussi inquiété plusieurs mères et familles.