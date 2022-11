Un manque d’espace toujours criant dans les centres de protection de la jeunesse

L’espace se fait de plus en plus rare dans les centres de protection de la jeunesse de la région.

C’est ce que dénonce la représentante de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Karine Ferland.

On avait ajouté quatre unités de débordement au printemps. Là, on parle d’une cinquième. Entre les branches, avec les éducateurs, on soulève peut-être même la possibilité de mettre en place une sixième unité , souligne-t-elle.

L’hébergement en protection de la jeunesse, c’est censé être une mesure d’exception. Ce n’est pas normal de vivre dans un centre , précise Mme Ferland.

Une interrogation en suspens

La situation alimente un grand questionnement auquel la classe politique tarde à répondre.

Ça déborde. Il y a des listes d’attente, des augmentations des signalements. Est-ce que le gouvernement peut offrir plus d’aide et de services aux familles en amont? , se demande la syndicaliste à haute voix.

Karine Ferland rappelle qu’une commission d’enquête avait été instaurée dans la foulée de la mort d’une fillette de sept ans, à Granby, en 2019, un exercice qui avait mené à la formulation d’une série de recommandations.

Le hic, selon Mme Ferland, c’est que ça tarde à être appliqué .

On n’en fait pas une priorité. On n’en jase pas. En fait, la protection de la jeunesse, on en parle quand ça va mal , déplore-t-elle, avec vigueur.

« Les parents ont besoin de services pour mieux aider leurs enfants. » — Une citation de Karine Ferland, représentante de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Elle admet que les instances syndicales se sentent impuissantes dans le contexte de crise qui prévaut à l’heure actuelle.

On a rencontré le ministre [responsable des Services sociaux], Lionel Carmant, on a fait des actions. On a déposé des pétitions, on a diffusé des témoignages d’intervenants , énumère-t-elle, visiblement exaspérée.

Ça fait des années qu’on a atteint le point de rupture , martèle Mme Ferland.