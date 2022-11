État de crise dans les urgences pour enfant de Winnipeg à cause de maladies respiratoires

La recrudescence des cas de virus respiratoires au Manitoba au cours des dernières semaines est liée à la fois à la quantité de virus respiratoires qui circulent dans la communauté et à l'assouplissement des règles de pandémie qui ont permis à ces maladies de réapparaître, explique la Dre Doyle.

« Nous avons plus de cas et plus de cas graves qu'avant la pandémie, il y a vraiment beaucoup plus de cas. C'est sans précédent. »