André Fortin ouvre la porte à sa candidature à la direction du PLQ

Le député de Pontiac, André Fortin, délaisse la possibilité de devenir chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ), mais n'exclut pas de se présenter comme candidat dans la course à la direction du parti.

Sans dirigeant depuis la démission de Dominique Anglade, le PLQ doit nommer son chef par intérim jeudi après-midi. Le nom d'André Fortin circulait avec celui de Marc Tanguay à titre de candidat potentiel.

Questionné sur ses intentions en mêlée de presse, l'élu de l'Outaouais a toutefois indiqué qu'il n'était pas intéressé par le poste de chef par intérim.

Ce dont le Parti libéral a besoin [...] c'est de définir le parti. On a besoin d'une vision, des idées nouvelles, des idées audacieuses et de brasser le parti un peu , a-t-il affirmé devant une foule de journalistes, ajoutant qu'un tel débat d'idées est nécessaire pour recruter des membres et rejoindre un maximum d'électeurs.

Or, il estime que ces missions peuvent difficilement cadrer avec le travail du chef intérimaire, ce dernier étant menotté dans ses fonctions quotidiennes, aussi importantes soient-elles.

« Je juge que le rôle de chef intérimaire et celui de chef permanent demeurent incompatibles de par leur définition. » — Une citation de André Fortin, député libéral de Pontiac

Interrogé quant à savoir s'il voulait se présenter comme remplaçant permanent de Dominique Anglade, M. Fortin a indiqué qu'il n'était pas ici pour fermer la porte .

André Fortin avait renoncé à se porter candidat à la succession de Philippe Couillard, en 2018, citant à l'époque des considérations familiales.

Seul député libéral à l'extérieur de la région de Montréal et ayant grandi en région, André Fortin estime qu'Il apporterait une perspective différente et unique au sein du caucus libéral.

Il faut un chef qui comprend les régions, il faut un chef qui sait c'est quoi vivre en région et qui connaît la réalité des régions , a-t-il ajouté.

Il précise toutefois vouloir attendre de connaître les règles qui seront établies par le parti pour cette course à la direction avant de prendre une décision.