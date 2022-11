Un résident de Tracadie décore sa propriété en mémoire de son père ancien combattant

Normalement, en ce moment de l’année, on peut voir des décorations d’Halloween qui traînent ou celles de Noël qui sont déjà installées. Mais chez Hédard Savoie, à Tracadie, dans la Péninsule acadienne, on y aperçoit plutôt des croix, des silhouettes de soldats et une grande photographie de son père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale.