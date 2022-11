Les foyers de soins du N.-B. réduisent leurs mesures sanitaires

Certainement, la COVID-19 circule toujours dans nos communautés. Il s’agit d’avoir une bonne protection pour nos résidents et notre personnel tout en leur permettant d’avoir une bonne qualité de vie , affirme la directrice générale de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Julie Weir.

Certaines mesures, dont le port du masque par les membres du personnel, demeurent en vigueur, dit-elle.

Julie Weir ne peut toutefois pas préciser quelles autres mesures restent en vigueur dans chacun des établissements, par exemple si les employés malades doivent toujours rester chez eux.

Les responsables des milieux vulnérables peuvent continuer d’imposer à leur guise des mesures de prévention renforcées, selon une porte-parole du ministère de la Santé, Abigail McCarthy.

Des éclosions dans plusieurs établissements

Le ministère de la Santé a fait état la semaine dernière d’éclosions de COVID-19 dans au moins 12 foyers de soins et 16 établissements où vivent en collectivité des personnes vulnérables, comme des maisons de retraite et des foyers de soins spéciaux.

Selon Mme Weir, des cas de COVID-19 apparaissent dans les foyers de soins au même rythme que dans les communautés.

Les foyers de soins, dit-elle, font un travail remarquable en réagissant rapidement à tout signe de la maladie et en collaborant étroitement avec la santé publique pour faire en sorte que toutes les mesures appropriées soient prises.

Les mesures en question dépendent des circonstances dans chaque établissement et peuvent donc varier d’un endroit à l’autre, ajoute-t-elle.

On essaie moins d'éviter la COVID-19

Les autorités médicales s’attendent à une croissance du nombre de cas de COVID-19 et de grippe durant les prochains mois tandis que les gens ont plus de contacts rapprochés en passant plus de temps à l’intérieur que pendant l’été. Le ministère de la Santé surveille étroitement les tendances, selon Mme McCarthy.

Les foyers de soins demeurent aussi attentifs, mais sans essayer d’éviter [la COVID-19] autant que quand elle se propageait beaucoup plus , indique Mme Weir.

Ces établissements sont plus réceptifs aux visites qu’ils l’étaient il y a quelques mois, explique-t-elle. Il y a toujours certains risques. Il s’agit de déterminer ce qui est un risque acceptable , souligne-t-elle en insistant sur l’importance pour les résidents de recevoir des visiteurs.

C’est un équilibre délicat. Nous faisons du mieux que nous pouvons , conclut Julie Weir.

La COVID-19 a entraîné la mort de sept personnes au Nouveau-Brunswick durant la dernière semaine, portant à 599 le nombre total de décès attribués à cette maladie, selon le plus récent bilan de la santé publique publié mardi.

Jusqu’à 866 nouveaux cas ont été déclarés dans la province durant la même période à la suite de tests PCR ou de tests de dépistage rapide.