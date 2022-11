La famille derrière la réussite du patineur de vitesse Jordan Pierre-Gilles

Le patineur de vitesse sur courte piste Jordan Pierre-Gilles vient d’entamer un nouveau cycle olympique après une médaille d’or par équipe remportée aux Jeux de Pékin l’hiver dernier. Le Sherbrookois vise d’ici le prochain grand rendez-vous, qui aura lieu en Italie en 2026, un titre de champion canadien et des podiums individuels lors des épreuves internationales. Pour atteindre ces objectifs, qui lui ont échappé de justesse lors de deux coupes du monde cet automne, il peut compter sur l’appui indéfectible de sa famille.

Le sport est une affaire de famille chez les Pierre-Gilles. Jordan et son frère Cédrik ont tous les deux grandi à travers le regard de parents eux-mêmes athlètes. Richard Pierre-Gilles, leur père, a fait partie de l’équipe nationale de soccer dans les années 1980 et de l’équipe de réserve du défunt Manic de Montréal. Leur mère Sophie, quant à elle, a été membre de l’équipe de soccer du Québec.

Les deux enfants se sont construits à travers les sports comme la natation, le soccer, les arts martiaux et, bien sûr, le patinage de vitesse. Les deux, on est compétitifs. C’est vrai que je l’ai toujours été. Peut-être lui un peu moins, mais pas contre moi, lance Jordan, en provoquant un grand rire de son père. Ça n’a jamais gâché notre relation. On est très proches , s'empresse-t-il de préciser.

Les patineurs Jordan Pierre-Gilles et Maxime Laoun ont aidé le Canada à remporter l'or au relais masculin à la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste à Salt Lake City. Photo : Facebook/ISU Short Track - Gregory Shamus - Int'l S Gregory Shamus - Int'l Skating Union

Si les deux démontrent de très bonnes habiletés sportives, c’est le plus jeune, Jordan, qui en fait une carrière. De l’aveu de son père, il aurait très bien pu devenir joueur de soccer professionnel, mais son choix s’est tourné vers le patinage de vitesse sur courte piste. L’aîné a aussi fait du patinage de vitesse de haut niveau, mais a préféré mettre fin à sa carrière d'athlète pour se concentrer sur ses études à la fin du cégep.

Des frictions père-fils

Jordan a toujours pu compter sur le soutien de son père, mais leur relation n’a pas toujours été au beau fixe. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Jordan a toujours reçu les encouragements de son père, mais leur relation n’a pas toujours été au beau fixe. Richard a été pendant longtemps une figure d’autorité sur le terrain de soccer et en classe, parce qu'il a été l’entraîneur et l’enseignant de son fils au secondaire. Aux yeux de Jordan, son père, qui enseigne l’anglais au Salésien, se montrait plus sévère avec lui qu’avec ses camarades, ce qui provoquait des frictions, se souvient Sophie Gailloux, la maman de Jordan.

Sous un grand chêne, c’est rare qu’on voie un autre arbre pousser , précise-t-elle pour illustrer qu’il a fallu à un certain moment que leur fils s'affranchisse, d’une certaine façon.

Richard avoue lui-même avoir eu, à une certaine période, un ascendant trop important sur son fils. Il se rappelle une discussion marquante dans la voiture entre l’aréna et la maison au début de l’adolescence. Je me souviens bien. Il m’a dit : "Moi, je veux un père. Un coach, j'en ai déjà un." Ça a été un moment clé dans mon cheminement de parent. Ça a été hyper bénéfique , estime Richard.

Joran Pierre-Gilles et son père Richard. Photo : Radio-Canada / DANIEL MAILLOUX

Bénéfique au point où la relation entre le père et le fils a évolué dans la bonne direction. Ça nous a permis de nous comprendre par rapport au rôle qu'on occupe et la place qu'on peut avoir pour l'autre. C'est un beau chemin qui nous a menés à un équilibre assez stable. Il est vraiment d’un bon support, autant que ma mère , raconte Jordan. Cette dernière précise toutefois que l’un des objets de discorde entre Jordan et son père était le manque de sérieux du jeune sportif.

Ça m'a fait vivre des échecs, reconnaît Jordan. C'était problématique. Dans certaines situations à l'entraînement, je n’étais pas capable d'être sérieux. Avec les années, ça te rattrape, puis tu apprends à être discipliné . Même s’il lui arrive comme tout le monde d’avoir de moins bonnes journées, l’athlète de 24 ans affirme avoir bien appris la leçon. Il est conscient aujourd’hui du niveau d’engagement nécessaire pour rester parmi les meilleurs. Mais tout est une question d’équilibre.

Reconnaître ses origines

Les valeurs familiales sont de toute évidence un socle sur lequel Jordan peut s'appuyer. Elles jouent un rôle primordial pour préserver ce qui est le plus important pour la réussite d’un athlète, soit la confiance en soi.

« La confiance, c'est la clé. Surtout au niveau sportif où il est rendu. » — Une citation de Richard Pierre-Gilles, père de Jordan

On sait au haut niveau ce que ça représente, ce que ça exige comme préparation et comme focus. On peut l’accompagner là-dedans, mais il a d'excellents entraîneurs. Il est bien encadré. Il y a des ressources autour de lui.

Jordan Pierre-Gilles a remporté une médaille d'or par équipe lors des Jeux olympiques de Pékin. Photo : Greg Kolz

Sa famille et son amour inconditionnel ne sont toutefois jamais bien loin pour maintenir cette confiance si précieuse.

« [C’est rassurant] de savoir que tu as du monde derrière toi qui t'aime et qui te supporte, peu importe le résultat. » — Une citation de Jordan Pierre-Gilles, patineur de vitesse

La famille et l’identité sont devenues encore plus significatives lorsque, pour la première fois, Jordan s’est rendu en Haïti, le pays de ses ancêtres, dans le cadre d'un voyage humanitaire avec sa classe de 5e secondaire. Ce moment marquant lui a permis de réaliser toute la chance qu’il avait dans la vie, précise l’athlète olympique. Ça a été un moment qui m'a changé, un moment crucial dans mon développement. Quand je suis arrivé là-bas, ça n’a pas pris de temps et j’ai créé des liens avec les jeunes là-bas . Des liens qui apparemment sont demeurés, puisque l'athlète peut aujourd’hui compter sur de fidèles supporteurs haïtiens qui suivent sa carrière.