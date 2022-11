L’esprit entrepreneurial d’une Ivoirienne installée à Hearst

Née en Côte d’Ivoire, Grace Eunice Koffi a immigré au Canada en 2018 pour faire ses études à l’Université de Hearst en gestion d’entreprise. Quatre ans plus tard, elle possède trois entreprises : une boutique de vêtements pour femmes, une société de nettoyage et une entreprise de confection d'agendas.

Le secret de sa réussite professionnelle selon elle est l’observation .

Il suffit de regarder autour de toi, de te renseigner un petit peu sur la vie des gens, sur comment les gens vivent, ce qu'ils manquent. Et puis je peux lancer une entreprise , assure la femme d'affaires de 25 ans.

« C’est quand tu observes que tu trouves des opportunités d’affaires. » — Une citation de Grace Eunice Koffi, femme d'affaires

Elle a commencé la création d'agendas pendant ses études.

Grace a ensuite choisi de créer une entreprise de nettoyage à domicile.

Grace prépare les agendas de 2023 pour ses clients. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Elle entendait dans son réseau de contacts qu'il y avait un besoin criant. Il y a des femmes qui venaient d’accoucher, qui n’avaient pas le temps, il y a des personnes qui partent au travail, qui n'ont pas le temps.

Donc j’ai analysé tout ça. Et puis, je me suis lancé , explique la propriétaire de KEGE Cleaning Company, qui compte maintenant 9 employés.

Puis, en juillet dernier, elle a ouvert une boutique de vêtements pour femmes.

Ici à Hearst, on n'a pas beaucoup de vêtements chics pour les femmes. S’il y a une cérémonie, s'il y a un anniversaire ou un mariage même, on n'a vraiment pas de vêtements pour faire une belle sortie. Et j'ai juste réalisé les choses et j'ai lancé la boutique , lance la nouvelle propriétaire de KEGE boutique.

Roger Sigouin, maire de Hearst, est venu faire la coupe de ruban pour l'ouverture de Kege Boutique sur la rue George. Photo : Radio-Canada / Avec la permission de Grace Eunice Koffi

Il n'y a pas d'autre magasin comme ça ici à Hearst où on peut avoir des matériaux d'autres cultures. Je trouve ça formidable, surtout qu'on commence à avoir beaucoup d'étudiants internationaux , lance Mireille Gosselin, une cliente.

Elle ajoute qu'une visite à la boutique de Grace est une belle façon d'embrasser une autre culture et d'avoir ce genre de vêtements dans sa garde-robe canadienne.

Partager la culture

Afin de mieux se faire connaître dans la communauté, Grace a organisé un défilé de mode en octobre dernier.

Les mannequins ont d'abord défilé avec des vêtements qu’on trouve en Occident . Ensuite les vêtements de son coin de pays étaient à l’honneur.

Le mois dernier, Grace Eunice Koffi a organisé un défilé de mode au Conseil des arts de Hearst. Photo : Avec la permission de Grace Eunice Koffi

Mireille Gosselin était subjuguée par les matériaux et les couleurs présentées à l’occasion de cette soirée.

Mireille Gosselin est propriétaire d'une autre boutique de vêtements à Hearst. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Mme Gosselin salue l'implication communautaire de Grace et sa facilité à créer un pont entre deux cultures.

« De voir une femme [immigrante] ouvrir sa propre entreprise et faire des événements pour notre communauté pour pouvoir faire des échanges entre cultures, je trouve ça formidable. » — Une citation de Mireille Gosselin, résidente de Hearst

Grace prévoit déjà une deuxième édition de son défilé de mode, à l'hiver 2023.

Cette fois, elle invitera des entreprises locales à venir présenter leurs nouveaux morceaux.

L’entrepreneuriat de père en fille

Grace Eunice Koffi baigne dans l’entrepreneuriat depuis son enfance.

Son père, Jean, a fondé en 2001 une entreprise spécialisée dans les études techniques, la construction et dans la promotion immobilière.

Il est depuis devenu un géant de l’immobilier dans son pays.

Il a été décoré Officier de l’ordre du mérite national par la grande chancelière de Côte d’Ivoire, Henriette Dagri Diabaté.

Mon père m’a inspiré à être entrepreneure parce que depuis que je suis petite, je le vois. Je le suivais souvent dans ces journées et je voyais un petit peu comment il s'y prenait. J'aimais bien cette liberté-là , se remémore Grace.

Grace Eunice Koffi pose avec son père Jean Koffi. Photo : Avec la permission de Grace Eunice Koffi

Il n’est pas rare qu’elle prenne le téléphone pour lui demander conseil, entre autres parce que son père a fait rayonner son entreprise en Amérique du Nord, plus précisément à New York.

Elle espère que son histoire saura en inspirer d’autres à immigrer dans le Nord de l’Ontario et à se lancer en affaires, malgré le déracinement qui peut être un défi difficile à surmonter.

Je suis l’exemple même qu’on peut réaliser des choses dans un autre pays en étant issu de l’immigration , renchérit la jeune femme.