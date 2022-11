Débat houleux des candidats dans la course à la direction du Parti vert du Canada

Les perceptions extérieures des conflits internes du parti et les difficultés à amasser des fonds lors des campagnes de financement ont pesé lourd sur l'événement qui s'est déroulé sur Zoom et a attiré un public de moins de 500 personnes.

Les six candidats ont promis de réparer les structures du parti et d'améliorer son image. Chacun a parlé d'un besoin urgent d'une politique environnementale sérieuse. Toutefois, ils étaient en désaccord sur la façon de procéder pour y parvenir.

Elizabeth May, la députée de longue date se présente à nouveau, mais cette fois avec Jonathan Pedneault, chercheur en droits de la personne. Elle a soutenu qu'elle avait quitté le parti en excellente forme lorsqu'elle a démissionné de la direction en 2019.

Mme May a dit qu'elle pouvait se mettre au travail dès qu'ils seraient élus. Plus nous perdons de leader au Parlement, plus nous perdons de notre pertinence , a-t-elle souligné. Si nous sommes élus à la tête de ce parti, nous serons très rapidement leaders au Parlement. Il suffit de nous regarder , a affirmé Mme May.

La candidate Sarah Gabrielle Baron a, pour sa part, souligné l'importance de l'élaboration de politiques communautaires. Elle a critiqué l'idée qu'un modèle de cogestion changerait radicalement le fonctionnement du parti. Deux ego au sommet ne font pas comme par magie une organisation populaire , a-t-elle dit.

Un seul tour de scrutin

Au cours d'une discussion houleuse sur la façon dont le parti peut remplir ses coffres à nouveau, avec le siège national apparemment menacé et les donateurs abandonnant le navire après un résultat décevant des élections de 2021, Mme Baron a pointé l'éléphant dans la pièce. Les Verts ont besoin de travailler sur la collecte de fonds, a-t-elle affirmé. Notre moral est vraiment bas.

Simon Gnocchini-Messier, un autre candidat indépendant qui a présenté les Verts comme faisant partie d'une coalition sociale-démocrate au Parlement, a repoussé ce qu'il a appelé « le récit des médias grand public que nous sommes en conflit interne constant ». Il a dit que les députés ont collectivement tourné la page sur les erreurs des dernières années.

« Nous allons de l'avant, et mes collègues candidats à la direction veulent tous aller de l'avant pour créer une solide unité de parti et se préparer en vue des prochaines élections fédérales », a déclaré M. Gnocchini-Messier.

Annamie Paul, qui a été élue pour succéder à Elizabeth May en 2020, a démissionné à la fin de l'année dernière après le pire résultat électoral depuis des décennies, citant le racisme et la misogynie qu'elle subissait en coulisses. La plupart des candidats se sont engagés à mettre en œuvre de meilleures politiques de lutte contre le racisme et le harcèlement au sein du parti, Anna Keenan disant qu'il y avait des erreurs des deux côtés.

Mme May a affirmé qu'il y avait un « décalage » entre les talents d'Annamie Paul et « ce qu'un chef du Parti Vert devrait être ». Elle veut notamment voir une enquête sur les allégations d'actes répréhensibles.

Des affrontements plus récents ont mené à la démission du président du parti et de plusieurs autres membres de son comité de direction. Après leur départ, le parti a décidé de tronquer son processus d'élection à la direction. Au lieu d'un plan initial de tenir deux tours de scrutin, un seul aura lieu, à compter de samedi et jusqu'à l'annonce d'un nouveau chef le 19 novembre.