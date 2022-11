Grand stress pour des aînés de Bridgewater qui se sentent forcés de déménager

La semaine dernière, un résident de 84 ans de l'immeuble pour personnes âgées de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, a été transporté à l'hôpital après avoir fait une dépression nerveuse.

Il y a des membres du bâtiment qui ont été hospitalisés dans l'unité de santé mentale de l'hôpital juste à cause du stress lié à la situation , confirme Aaron Kenny, pasteur de l'église baptiste de Bridgewater, qui visite régulièrement les résidents des appartements de Drumlin Hills.

Drumlin Hills a été construit, il y a plus de 20 ans, pour les personnes âgées par Atlantic Baptist Housing, mais le coût d'entretien du bâtiment etait devenu trop élevé pour l'organisme de bienfaisance.

Rosedale Investments Ltd. l'a acheté plus tôt cette année et a annoncé il y a environ trois mois des changements majeurs à l'exploitation de l'immeuble, notamment une hausse des loyers et une réduction des services .

Ç’a été un choc majeur pour les résidents qui ont emménagé en pensant que c'était un endroit sûr pour passer leur vieillesse.

David George Bryant à 90 ans et se sent devant une impasse avec l'annonce de la fin des services offert à son appartement. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Je ne peux plus vivre dans cet immeuble , confie le résident de 90 ans David Bryant. Il y est depuis 10 ans et ça lui permet de visiter sa femme dans un foyer de soins de longue durée à proximité.

Son bail couvrait trois repas par jour, mais la semaine dernière, la nouvelle direction de l'immeuble a commencé à emballer le petit-déjeuner dans un sac en papier le soir pour que les résidents puissent le manger le lendemain matin.

Je refuse d’accepter ça , dit-il les larmes aux yeux alors qu’il emballe ses affaires.

Son nouvel espace de vie est beaucoup plus petit et il doit se départir de beaucoup de choses.

Ce sera plus isolé, mais il dit que c'est mieux que de vivre sous un stress constant.

Une action en justice

Des membres de Canadian Baptists of Atlantic Canada se sont joints à la communauté pour intenter une action en justice.

Le groupe a déposé 13 demandes auprès du directeur des locations résidentielles au nom des résidents de Drumlin Hills et le propriétaire de l'immeuble, Joseph C. Arab, a été averti.

Le groupe craint que les audiences de location n'aient lieu qu'en décembre après la date limite de la fin des services prévue pour le 30 novembre.

Nous ne comprenons pas comment ça put arriver , soulève Aaron Kenny.

Je suppose qu'il y a des failles que les hommes d'affaires réussissent à trouver.

Le pasteur de l'église baptiste de Bridgewater, Aaron Kenny, rencontre régulièrement des personnes âgées à Drumlin Hills et il est inquiet pour leur bien-être. Photo : Radio-Canada / Brian MacKay

Il pense que les logements pour personnes âgées devraient avoir de meilleures protections en place pour éviter que ce genre de situation se produise ailleurs.

Le propriétaire n'a pas répondu à la demande d’entrevue.

Le député néo-démocrate Gary Burrill a demandé durant une session de l’Assemblée législative si Colton LeBlanc, le ministre des Services internes, veillerait à ce que les audiences sur la location aient lieu avant que les personnes âgées ne soient coupées des services à la fin du mois.

Colton LeBlanc a dit qu'ils devraient s'adresser au directeur de la location résidentielle parce que le bâtiment est une propriété résidentielle.

Barbara Adams, ministre des Aînés et des Soins de longue durée, a pour sa part tenu à exprimer que son ministère avait débloqué des fonds à la ville de Bridgewater pour aider aux services et aux repas à Drumlin Hills dès qu'il a entendu parler de la situation il y a des mois.

Aaron Kenny exhorte le propriétaire à au moins retarder les changements de service le temps que les résidents puissent un autre endroit où rester.