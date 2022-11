IAMGOLD à la recherche de financement pour assurer l’ouverture de la mine Côté Gold

Dans son rapport financier pour le troisième trimestre de l’année publié mardi, la minière dit avoir enregistré une perte nette de 108,3 millions de dollars américains.

Ses mines ailleurs au Canada, en Afrique et en Amérique du sud ont pourtant connu leur période de production la plus prolifique des deux dernières années, menant à des revenus de 343,3 millions de dollars américains.

La vente de la mine Rosebel [en Amérique du Sud] à la minière Zijin le mois dernier est un premier pas important dans l'exécution des engagements dans le cadre du financement nécessaire à l'achèvement de Côté Gold , a déclaré dans le rapport la PDG par intérim d’IAMGOLD, Maryse Bélanger.

Afin de respecter l’échéancier du projet Côté Gold, IAMGOLD compte préparer un plan de financement qui sera présenté d’ici la fin de l’exercice [financier].

En date du 30 septembre, la construction de la mine Côté Gold est complétée à 64,2 %. Les travaux d’ingénierie ont déjà été réalisés et la construction des installations se poursuit comme prévu.

Cependant, les problèmes s’accumulent depuis le début de 2022. En plus d’une éclosion de COVID-19, l’inflation et des problèmes d’approvisionnement ont fait gonfler la facture du projet à plus d’un milliard de dollars.

Dans l’éventualité où il serait impossible de trouver les fonds requis à temps, dont la somme exacte n’a pas été précisée, la minière dit avoir trouvé des solutions potentielles pour reporter ou réduire ses coûts en immobilisations et diverses autres dépenses.

Par contre, ces scénarios pourraient entraîner un retard des travaux et une autre augmentation du coût total du projet.

La minière prévient que d’autres imprévues, comme la COVID-19, la guerre en Ukraine, l’inflation, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, la météo, des conflits de travail et le resserrement du marché du travail, pourraient avoir un impact sur le coût du projet et le respect de l’échéancier en matière de production.

Mme Bélanger affirme qu’une mise à jour au sujet du financement sera fournie lors du quatrième trimestre de l’année financière.

Ce n’est pas la première fois que les finances du projet causent des ennuis. Il avait été suspendu en janvier 2019. À l’époque, IAMGOLD indiquait vouloir se concentrer sur d’autres projets, malgré les résultats positifs d’une étude de faisabilité, publiés fin 2018.