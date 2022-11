En entrevue à Par ici l’info, le Magogois a expliqué que le phénomène météo a atteint son apogée vers 1 h du matin et que l'œil de la tempête aurait passé juste au-dessus d’eux.

Il y avait des vents entre 120 à 130 km/h et en l’espace de quelques minutes plus rien, c’était le calme total pendant une bonne demi-heure et, par la suite, les vents ont recommencé , raconte-t-il.

« Je dois avouer que c’est l’expérience la plus traumatisante que j’ai vécue dans ma vie et ce n’est pas terminé. Ça brasse encore pas mal. » — Une citation de Steve Lemieux, un Magogois en Floride

Par ailleurs, Steve Lemieux explique que le couple aurait pu trouver refuge dans une installation prévue à cet effet, mais comme il n’y avait pas de cage disponible pour son chien, il a plutôt décidé de sécuriser sa roulotte pour affronter la tempête Nicole.

On a fait nos devoirs. On a enlevé la tuyauterie, mis des ancrages [...]. Ça brassé pas mal. C’est comme ci il y avait eu plusieurs personnes sur les côtés de la roulotte qui donnaient de gros coups pour qu’elle tombe sur le côté , illustre Steve qui a regretté un moment de ne pas avoir déplacé sa roulotte.

On regardait [où déplacer la roulotte], mais on voyait que c’était vraiment très large [la trajectoire de la tempête], donc si on se déplace, on se déplace à quel endroit? Il n’y a pas grand endroit sécuritaire en ce moment , ajoute-t-il.

Steve Lemieux n’est pas encore sorti pour constater les dégâts, il attend que la météo se calme.

L'Estrie ne sera pas épargnée par la tempête

Environnement Canada a émis une alerte de conditions pluvieuses et venteuses pour vendredi et samedi dans plusieurs secteurs de l'Estrie, dont Sherbrooke, Coaticook, Weedon et Magog. Ce serait le restant de la tempête Nicole qui serait responsable de ces conditions météorologiques. En tout, la région devrait recevoir entre 40 à 60 millimètres de pluie.