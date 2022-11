Inflation : l’Alberta se prépare à ajuster ses prestations pour les personnes vulnérables

Le ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux, Jeremy Nixon, dit se pencher sur le réajustement des prestations du programme de revenu garanti pour les personnes sévèrement handicapées (AISH) en fonction du coût de la vie. Le programme profite à près de 300 000 Albertains, selon des données de la province.

Le ministre dit être conscient de l’urgence de la situation, marquée par l’inflation, mais il ne s’engage pas sur un calendrier de mise en œuvre de cette réindexation qui, dit-il, interviendra dès que possible . La province indique qu'en juillet 2022, 294 000 personnes bénéficiaient du programme, alors que les conditions d’admissibilité ne devraient pas être changées, indique le service de presse du ministre Jeremy Nixon.

Selon Statistique Canada, l'indice des prix à la consommation, qui suit le coût relatif des biens et des services, a augmenté de 11,5 % en Alberta entre novembre 2019 et septembre 2022.

L’annonce de la réindexation des prestations du programme social intervient à la suite d’une lettre que la première ministre Danielle Smith a adressée mercredi au ministre Jeremy Nixon, dans laquelle elle lui demande d'ajuster les prestations par rapport à l'inflation en cours, et ce, sur une base prospective .

Une orientation que le directeur général de Public Interest Alberta, Bradley LaFortune, trouve décevante, car cela pourrait conduire à ce que les paiements de prestations restent en dessous du seuil de pauvreté pendant des années. Nous devons rattraper le temps perdu , suggère-t-il.

Le ministre Jeremy Nixon s’est contenté de rappeler que le gouvernement a déjà mis en œuvre d'autres mesures d'abordabilité face au coût de la vie, telles que des rabais sur l'électricité et une réduction de la taxe provinciale sur le carburant à la pompe.

Banques alimentaires et salaires des travailleurs sociaux

M. Nixon est également invité par la première ministre à revoir le salaire des travailleurs du secteur des services sociaux, gelés depuis longtemps. S’occuper de personnes handicapées est un défi, a souligné Danielle Smith.

Le ministre Nixon devrait également s’occuper de renforcer le réseau de banques alimentaires de l'Alberta et travailler avec le ministre de la Santé, Jason Copping, pour élargir l'accès aux résidences pour personnes âgées. Une stratégie pour le logement introduite par l'ancien ministre devrait se poursuivre, selon Danielle Smith.

Dans son nouveau portefeuille de ministre de l'Abordabilité et des Services publics, Matt Jones devrait lui aussi proposer des mesures de lutte contre l'inflation , comme le lui a demandé la première ministre. Celle-ci promet d’examiner les tarifs réglementés du gaz naturel et de l'électricité pour voir si les coûts de transmission et de distribution d'électricité peuvent être réduits.

Toutes les options sont sur la table pour atténuer les effets d'une inflation élevée, a indiqué Matt Jones dans une entrevue dans laquelle il a dit ne pas exclure des paiements directs en espèces aux Albertains.

Critique de l'opposition officielle

La porte-parole du Nouveau Parti démocratique (NPD) en matière d'aînés, de services communautaires et sociaux, Marie Renaud, a critiqué ces mesures annoncées par le gouvernement conservateur.

Au sujet des banques alimentaires, par exemple, elle estime que celles-ci ne devraient être utilisées qu'en cas d'urgence. Plutôt que de renforcer le système des banques alimentaires, elle considère que le gouvernement ferait mieux de s'assurer que les Albertains n'ont pas besoin de les utiliser.

Cela ressemble davantage à de petits pansements et des annonces qu’à un plan vraiment réfléchi et mûri pour lutter contre cette pauvreté croissante , a-t-elle dit.

En 2018, l'ancien gouvernement néo-démocrate avait ajusté la valeur des prestations sociales en fonction du coût de la vie en Alberta. Mais après son élection en 2019, le gouvernement conservateur a suspendu cette politique, affirmant que la province ne pouvait pas se permettre l'augmentation des coûts tout en accusant des déficits. L'Alberta prévoit cette année un excédent de 13 milliards de dollars.