Où commémorer le jour du Souvenir dans la région d’Ottawa?

Cette semaine, la Ville d'Ottawa a hissé le drapeau du coquelicot dans certaines de ses installations municipales dans le cadre de la Semaine des anciens combattants, qui va du samedi 5 novembre au vendredi 11 novembre. Tous les drapeaux de ces installations de la Ville seront mis en berne du lever jusqu’au coucher du soleil lors du jour du Souvenir.

La cérémonie nationale du jour du Souvenir reprend ses activités normales, cette année, et aura lieu au Monument commémoratif de guerre du Canada à partir de 10 h 30.

Les participants peuvent s’attendre à des défilés et une cérémonie de dépôts de gerbes, absents du programme l’an dernier en raison des mesures sanitaires en place.

Ce sera une occasion pour les Canadiens de s'offrir un moment de réflexion collective et de rendre hommage aux soldats tombés au combat.

Le Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, symbolise le sacrifice de tous les membres des Forces armées canadiennes. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Entre 11 h et 11 h 30, une salve de 21 coups d’artillerie est prévue, tandis que des CF‑18 Hornet des Forces armées canadiennes et un avion d’époque survoleront le Monument commémoratif de guerre du Canada, le Cimetière militaire national des Forces armées canadiennes et divers emplacements de la Légion royale canadienne à Ottawa, entre 10 h 50 et 11 h 59.

Radio-Canada diffusera des émissions spéciales sur le jour du Souvenir à la radio, à la télévision et en ligne.

Perturbations à la circulation

Par ailleurs, les rues suivantes seront fermées de 8 h à 13 h, vendredi, à Ottawa :

la rue Elgin , de l’avenue Laurier Ouest à la rue Wellington ;

, de l’avenue Laurier Ouest à la rue ; la rue Wellington , de la rue Rideau et l’avenue Sussex à la rue Elgin ;

, de la rue Rideau et l’avenue à la rue ; la rue Metcalfe , entre les rues Queen et Wellington ;

, entre les rues et ; la rue Queen , de la rue Metcalfe à la rue Elgin .

Il y aura des fermetures intermittentes et continues entre 8 h et 13 h dans le secteur délimité par la rue Nicholas à l’est, l’avenue Laurier Ouest au sud, la rue Elgin à l’ouest et la rue Wellington et la rue Rideau au nord, puisque le défilé est escorté jusqu’au Monument commémoratif de guerre du Canada par le Service de police d’Ottawa.

De plus, les bretelles de l’avenue Laurier Ouest en direction est jusqu’à la promenade Reine‑Élizabeth et de la promenade Reine‑Élizabeth en direction nord jusqu’à l’avenue Laurier Ouest seront fermées entre 9 h 30 et 10 h 30 et entre midi et 12 h 30.

Des commémorations ailleurs à Ottawa

D'autres cérémonies auront lieu dans la grande région d'Ottawa. Voici une liste non exhaustive des événements prévus le 11 novembre.

Barrhaven

Située au 103 promenade Malvern, l'école secondaire John McRae tiendra sa cérémonie du jour du Souvenir de 9 h 30 à midi.

Bells Corners

À partir de midi, la filiale de Bells Corners de la Légion royale canadienne tiendra une cérémonie et un défilé du jour du Souvenir à partir du cénotaphe de Nepean, situé au 101 promenade Centrepointe.

Beechwood

Le cimetière Beechwood, le Cimetière militaire national des Forces canadiennes, tiendra une cérémonie du jour du Souvenir pour les militaires de la région de la capitale nationale, ainsi que leurs familles et proches à partir de 10 h 45.

La cérémonie sera également diffusée en direct sur le site Web du cimetière Beechwood, à partir de 11 h.

Greely

La filiale de Greely et district de la Légion royale canadienne tiendra sa cérémonie à partir de 10 h 45.

Kanata

La cérémonie à Kanata aura lieu au parc mémorial Village Green, sur square Colchester, à 11 h.

Un défilé se formera à 10 h 15 sur le stationnement de l'Église orthodoxe russe Saint-Xenia. Il est demandé aux participants d'arriver tôt pour être prêts pour le début du défilé à 10 h 45.

Du stationnement sera disponible dans deux centres commerciaux situés dans les rues Edenvale et Birkendale, ainsi que sur square Colchester.

Kars- Osgoode

Situé sur la promenade Rideau Valley, le village de Kars tiendra une cérémonie du jour du Souvenir dès 11 h 30 et une réception aura lieu à l'Église anglicane St-John, après la cérémonie.

Manotick

Un défilé partira de la filiale de la Légion royale canadienne à 10 h 10 et le service du jour du Souvenir commencera à 10 h 30 au cénotaphe à côté du moulin sur la rue Dickinson.

Le défilé sera suivi d’une réception.

Des coquelicots ont été déposés sur le tombeau au soldat inconnu, au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa, le samedi 11 novembre 2017. Photo : Radio-Canada

Morewood

Les élèves de 7e et 8e années de l’École élémentaire catholique Sainte-Thérèse-d’Avila, ainsi que la direction, se rendront au cénotaphe de Morewood y déposer une couronne au nom de l'école et deux élèves feront la lecture du poème Au champ d'honneur. L’événement aura lieu à 11 h.

North Gower

La cérémonie du jour du Souvenir pour le village de North Gower est située au cénotaphe de la promenade Perkins. Elle commencera à partir de 13 h.

Orléans

La cérémonie du jour du Souvenir à Orléans débutera à 10 h 30 à la filiale de la Légion royale canadienne.

Richmond

À partir de 10 h 45, une cérémonie du jour du Souvenir aura lieu au parc mémorial Richmond.

Westboro

Un défilé partira des locaux de la Légion royale canadienne pour le cénotaphe à 13 h 45, ce qui entraînera des fermetures de certaines portions de l'avenue Churchill et du chemin Richmond. La cérémonie débutera à 14 h.