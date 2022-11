Une ancienne étudiante réclame 150 000 $ en dédommagements à l’UQTR

Coralie Sarrazin accuse l'université et son directeur de thèse, le professeur Martin Caouette, d'avoir sali sa réputation et d’avoir nui à son parcours alors qu’elle était alors étudiante étrangère au programme de doctorat en psychoéducation.

Un événement survenu en mai 2019 est au cœur de la cause de la demanderesse. Alors qu’il n’était plus son directeur de thèse, Martin Caouette a envoyé une lettre avec le logo de l' UQTR aux associations départementales en France qui soutenaient les recherches de Coralie Sarrazin.

Cette lettre comporte des accusations graves et mensongères à l’encontre de la doctorante : utilisation inadéquate de données issues de la recherche, non-respect des droits d’auteur, comportements irrespectueux, insubordination, manque d’implication dans le parcours universitaire , peut-on lire dans le document de cour de Coralie Sarrazin.

Selon la demanderesse, cette lettre a grandement sali sa réputation et lui a causé des troubles de santé mentale, sans compter la perte du financement lié à ses recherches. L'étudiante d’origine française soutient aussi ne pas avoir eu l'occasion de livrer sa version des faits devant les instances officielles de l' UQTR .

Un rapport de l’ombudsman de l’UQTR

L’ombudsman de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) s'est penché sur cette situation. Il a publié un rapport à ce sujet en janvier 2020.

Nous considérons que les propos dans cette lettre dépassent la limite de ce qui est acceptable et sont de nature à nuire à la réputation de l’étudiante auprès de ces milieux , est-il écrit.

Selon la demanderesse, l’ombudsman a recommandé l’envoi d’une lettre rectificatrice aux associations.

Coralie Sarrazin affirme qu’ elle est l’exemple de la violence institutionnelle universitaire, trop commune et tue, une omerta, dont les étudiants, sans ressources, ne peuvent sortir .

Un procès ce printemps

La cause devrait être entendue devant les tribunaux au printemps prochain. Les audiences devraient avoir lieu au palais de justice de Trois-Rivières.

Coralie Sarrazin réclame 146 742 $ à l’Université, dont 50 000 $ en bourse doctorale non reçue, 20 000 $ pour la perte de jouissance de la vie et dommages non pécuniaires ainsi que près de 77 000 $ pour un retard de diplomation, perte de liens et de réseau professionnel.

