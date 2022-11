La famille de David Bunguke sonne l’alerte sur un GoFundMe qui pourrait être frauduleux

Il y a quelques jours, des proches de la famille de David Bunguke ont été informés qu’une deuxième collecte de fonds a été mise en ligne, après celle qui a été organisée par des amis du jeune homme mort accidentellement.

John Bunguke, le père de David, affirme avoir d’abord pensé qu’il s’agissait d’une personne qui voulait récolter des dons pour sa famille. C’est après avoir contacté l’auteur de l’annonce et ne pas avoir eu de réponse de sa part que j’ai commencé à avoir des doutes , affirme-t-il dans une entrevue accordée à Radio-Canada.

Nous, la famille, on est scandalisés qu’une telle personne puisse profiter de la mort de mon fils d’une telle manière , dit-il avec colère.

Il souligne qu’il était important pour la famille d’informer les gens qui ont fait des dons.

« Cette fausse annonce a récolté près de 1200 $. Nous, la famille, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont donné et qui nous ont soutenues. On est très désolés que votre argent ne soit pas allé là où il aurait dû aller. » — Une citation de John Bunguke, père du défunt David Bunguke

Une plainte à la police

John Bunguke affirme avoir porté plainte à la police, qui a ouvert une enquête.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le Service de police de Winnipeg affirme être au courant de cette affaire, mais ne pas être en mesure de donner plus de détails .

Pour plus de détails, il faut vous rapprocher de la famille en question , ajoute la police.

John Bunguke a aussi tenté de joindre l’auteur de l’annonce, sans succès jusqu’à présent. Un proche de la famille a publié l’information sur les réseaux sociaux afin que cette annonce soit signalée et suspendue du site GoFundMe.

Une capture d'écran montrant que plus 12 000 $ avaient été récoltés. Photo : GoFundMe/capture d'écran

Il n’est plus possible de faire des dons sur la page de l’annonce, qui était cependant toujours en ligne sur le site GoFundMe mercredi soir.

Le père de David Bunguke explique qu’un autre ami de son fils a contacté la plateforme pour avoir des informations plus détaillées sur cette fraude, et que GoFundMe devait faire des vérifications.

GoFundMe enquête

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, GoFundMe indique que son service de sécurité des transactions a ouvert une enquête afin de confirmer la fraude. Nous avons joint l’auteur de l’annonce pour plus d’informations , souligne la plateforme.

GoFundMe ajoute dans son courriel que la plateforme est soutenue par la garantie de don GoFundMe qui protège les donateurs et leur don .

« Nous garantissons le remboursement intégral des dons dans les rares cas où quelque chose ne va pas. » — Une citation de Le service des communications de GoFundMe, par courriel

Pour John Bunguke, le plus important est de faire la lumière sur cette affaire et, le cas échéant, que l’auteur de la fraude soit arrêté et poursuivi. Il appelle également à la vigilance des personnes sur ce genre de plateformes.